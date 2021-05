Ear 1, le premier casque sans fil de Nothing arrivera en juin | La technologie

Le premier produit de rien ne se réalisera dans les semaines à venir. La startup de Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, a annoncé qu’elle présenterait ses premiers écouteurs sans fil en juin. Ils s’appelleront Ear 1 et c’est ce que nous savons jusqu’à présent.

En septembre 2020, Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, a quitté la marque mobile pour se lancer dans un nouveau projet. Peu de temps après son départ de l’entreprise, il a présenté Nothing, une nouvelle société de technologie grand public basée à Londres.

Au départ, il n’était pas très clair sur quoi Rien n’allait se concentrer. À travers son site Web, l’entreprise a partagé sa philosophie et expliqué que sa mission était de «supprimer les barrières entre la technologie et les gens pour créer un avenir numérique parfait». Cependant, personne ne savait comment cette philosophie serait mise en pratique: certains points de vente ont déclaré qu’il se concentrerait sur le développement d’écouteurs et de produits audio, tandis que d’autres pensaient que cela créerait tout un écosystème d’appareils.

Les spéculations sur rien ont pris fin en mars dernier. C’est alors que la société a présenté le Concept 1, le premier prototype de casque sans fil, qui a été lancé cet été. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble dans l’image d’ouverture de cette nouvelle. La marque a clairement indiqué que le prototype était destiné à nous montrer ses principes de conception, de sorte qu’il ne deviendra peut-être jamais un appareil commercial.

L’attente est maintenant sur le point de se terminer, et il nous reste peu de chose pour connaître le produit énigmatique de Rien. La société vient d’annoncer que leur premier casque TWS sera présenté en juin: leur nom sera Ear 1, ils seront le début d’une série et, pour le moment, tant leur design que leurs caractéristiques restent un secret absolu.

À ce jour, nous avons très peu d’informations sur l’oreille 1. Le fabricant affirme qu’elles sont une combinaison de beauté pure et de son riche et précis pour offrir une expérience d’écoute unique.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sont à la mode, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

En ce qui concerne l’apparence, ce que nous savons, c’est que Ils proposeront un design différencié qui se démarquera de la concurrence. Ils allieront des notes de transparence et une forme iconique pour refléter une esthétique simplifiée, comme l’explique la marque.

Ce que nous savons de l’oreille 1 s’arrête ici. Ils arriveront en juin à une date encore à confirmer, il faut donc encore attendre quelques semaines pour découvrir ces casques énigmatiques.