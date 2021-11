Earl Sweatshirt est de retour avec un nouveau single produit par Black Noi$e et un clip d’accompagnement. Le visuel de « 2010 » est réalisé et édité par Ryosuke Tanzawa, qui a réalisé des vidéos pour Mike, Navy Blue, KeiyaA, Wiki, etc. Découvrez « 2010 » ci-dessous.

Earl Sweatshirt a figuré sur un tas de chansons en 2021, dont « Falling Out the Sky » d’Armand Hammer, « Nobles » et « Loose Change » d’Alchemist, « Photographic Memories » de Boldy James et « All I Need » de Wiki. Le rappeur de Los Angeles a sorti Feet of Clay pour la dernière fois en 2019.

Lisez à propos de Some Rap Songs d’Earl Sweatshirt dans « Les 200 meilleurs albums des années 2010 » de Pitchfork.

Teneur

