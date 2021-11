Earned Wage Access : un produit financier pour le bien-être des salariés indiens

Le rapport donne une vue d’ensemble de l’état du bien-être financier des employés indiens.

Le bien-être financier des employés indiens a souvent été discuté mais rarement étudié. Un rapport récemment publié intitulé « Accès au salaire gagné en Inde : la dernière frontière du bien-être des employés » donne un aperçu de l’état du bien-être financier des employés indiens. Le rapport a été lancé par Refyne, le premier et le plus grand fournisseur de solutions d’accès au salaire (EWA) en Inde, en partenariat avec Ernst & Young.

Qu’est-ce que l’accès au salaire gagné (EWA)

EWA est un produit financier qui permet aux employés d’accéder à une partie de leur salaire gagné à tout moment avant leur paie, le reste étant payé à la fin de la période de paie sans perturber la paie. Cela les aide à mieux aligner leurs revenus et leurs dépenses et à réduire leur besoin de programmes de crédit à intérêt élevé. Contrairement aux prêts sur salaire ou aux prêts sur salaire, EWA n’implique pas d’emprunt de la part de l’employé. Cela entraîne généralement un coût nominal pour eux et aucun coût pour l’employeur

Quelques conclusions clés

Environ 81 % des employés indiens ont été confrontés à un déficit financier entre les périodes de paie. Près de 72 % des employés indiens ont eu recours à d’autres options de financement en raison de l’aggravation des tensions financières en raison de leur incapacité à accéder à des liquidités en cas d’urgence et à couvrir les dépenses imprévues. Environ 81 % de ceux qui ont connu des difficultés financières ont signalé une détresse mentale, des problèmes de santé et une baisse de moral. Les employeurs ont observé que jusqu’à 20 % du roulement du personnel peut être attribué au stress financier. Lorsque ce stress est transporté dans l’environnement de travail, il se manifeste par de la distraction, de l’absentéisme, des performances réduites et, finalement, du roulement du personnel. , les dépenses liées à la maison et à la famille et les remboursements de prêts. Environ 42 % des employés indiens s’attendent à ce que leurs employeurs les aident à assurer leur bien-être financier

Le rapport analyse les préférences des employés et des employeurs envers EWA et explore l’état du bien-être financier de la main-d’œuvre, en interrogeant 3 010 employés à travers l’Inde.

EWA libère les employés ainsi que les employeurs du cycle de rémunération traditionnel. Ce modèle met le salaire gagné à la disposition des employés en temps réel, leur donnant un accès instantané à des liquidités disponibles à tout moment du mois. Les employés deviennent éligibles pour retirer une partie ou la totalité de leur salaire gagné mais impayé avant le jour de paie moyennant des frais de transaction minimes, sans perturber le processus de paie de l’organisation.

S’exprimant lors du lancement de l’enquête, Chitresh Sharma, PDG et co-fondateur, Refyne a déclaré : « Le besoin d’une meilleure qualité de vie, l’évolution de l’état d’esprit et l’impact de la pandémie de Covid-19 créent un changement fondamental dans la façon dont les employés pensent sur et gérer leurs finances. Notre dernier rapport « Accès au salaire gagné en Inde : la dernière frontière du bien-être des employés » réitère davantage la situation économique unique dans laquelle se trouvent les employés indiens. Par exemple, parmi les employés interrogés, seuls 38 % se sentent heureux et en contrôle de leur situation financière. bien-être, tandis que 59% des personnes interrogées qui gagnent plus de 100 000 roupies par mois ont confirmé qu’elles manquaient d’argent pour couvrir leurs dépenses avec leur salaire.

« Les employeurs ont un rôle essentiel à jouer pour encourager un comportement financier responsable et discipliné parmi les employés. Nous pensons qu’EWA peut servir de moyen d’autonomisation financière des employés et favoriser le bien-être financier global à long terme », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.