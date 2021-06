EarnX change la donne avec les NFT

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Ce n’est pas souvent que les plates-formes NFT arrivent sur la scène qui offrent la valeur d’un utilitaire tangible qui peut être utilisé rapidement. Entrez EarnX, une filiale de Yearn Classic Finance qui examine les NFT d’une toute nouvelle manière. EarnX utilise la technologie RFID et la technologie blockchain entrelacée pour révolutionner les NFT. Ils ont lancé la galerie EarnX NFT et s’efforcent de fournir à la galerie une approche axée sur la communauté.

L’intégration RFID permettra aux produits physiques de s’intégrer avec NFT dans toute la galerie. Étant donné que EarnX est un jeton communautaire, il y a l’intégration de la capacité de la communauté à voter pour les produits et à participer aux enchères.

Le jeton EarnX

Un avantage important du token EarnX est qu’il est déflationniste, ce qui vous permet de gagner plus tant que vos tokens restent. Le jeton comporte des droits de vote, influençant et ayant un impact sur les produits et les artistes qui rejoignent EarnX, et met l’accent sur la rareté, la stabilité et l’utilité.

Pour lutter contre la manipulation des prix, le jeton a également une taxe de 10% sur toutes les transactions. 5% vont à un pool de liquidités, bloqué pendant quatre ans. Les 5% restants sont tracés sous forme de distribution pondérée des détenteurs de jetons et de la direction de l’enregistrement. Construit sur BSC, EarnX est également livré avec de faibles taux de gaz et une combustion continue, permettant une stabilité des prix et des avantages de cas d’utilisation, tout en incitant les titulaires à long terme à continuer à maintenir. La liquidité du protocole est particulièrement sécurisée, grâce à un partenariat avec DxSale.

L’équipe a également publié une feuille de route avant-gardiste, avec un fort accent sur les NFT pour les mois à venir. Dans une autre annonce cette semaine, l’équipe EarnX a partagé que NFAXE sera un projet du troisième trimestre ; NFAXE est une hache physique et un NFT apparié qui sont envoyés à l’enchérisseur NFT gagnant. Un autre projet, NFCarpet, a également été partagé par l’équipe d’Earn.

Tout juste sorti de l’actualité

EarnX vient de sortir de presse avec une annonce de partenariat avec Bella Protocol plus tôt ce mois-ci également. L’association cherche à explorer trois segments principaux : la fourniture de NFT premium soutenus par l’art physique dans la sphère DeFi, la collaboration communautaire et l’exploration de l’innovation autour de l’exploitation minière NFT, des NFT dynamiques et des largages NFT. Dans une déclaration sur le partenariat, le co-fondateur d’EarnX, Marcus King, a également noté qu’il y aurait une “collection NFT physique dédiée au protocole Bella” à l’avenir.

Le jeton EarnX a également été ajouté en tant que jeton pris en charge sur Bitrue pour commencer le mois. Les utilisateurs de Bitrue peuvent désormais échanger le jeton EARNX avec USDT et XRP. EarnX est également un pilier du paysage Binance Smart Chain DeFi et NFT. Avec des partenariats et une exposition continus qui prennent vie, EarnX semble continuer à être agressif avec le paysage croissant de DeFi et NFT.