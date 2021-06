Earth Association publie Earth Wallet pour Web3.0 – Voici ce que vous devez savoir

La Earth Association a annoncé jeudi un nouveau portefeuille pour la prochaine génération d’organisations autonomes décentralisées, la finance décentralisée et les médias sociaux décentralisés basés sur le Web 3.0. Connu sous le nom de Earth Wallet, il est conçu pour être le premier portefeuille cryptographique auto-gardien pour le protocole informatique Internet (ICP / USD) et sera prêt pour la racine pivotante Bitcoin (BTC / USD).

À propos de Earth Wallet

Earth Wallet apportera une solution de portefeuille non dépositaire aux nouveaux protocoles de blockchain que les utilisateurs d’Ethereum (ETH / USD) connaissent, a déclaré la Earth Association dans un communiqué de presse obtenu par Invezz. Il est conçu pour interagir et créer des contrats intelligents à moindre coût, tout en offrant des délais de règlement plus rapides.

Le portefeuille utilise une cryptographie avancée comme Schnorr Signatures, mais il ne promet pas d’offrir une expérience conviviale pour les professionnels de la blockchain et les non-techniciens.

Sukhveer Sanghera, CTO de social.network a commenté dans le communiqué de presse que Earth Wallet résout plusieurs problèmes auxquels les développeurs et les utilisateurs sont confrontés lors de la création et de l’utilisation de nouveaux protocoles Internet. Sanghera a ajouté :

L’infrastructure qui sera lancée cette année, telle que Bitcoin Taproot et ICP, ouvre vraiment la voie à un tout nouvel Internet, d’une manière qui n’était pas possible auparavant en raison de problèmes d’évolutivité. Cependant, l’expérience utilisateur et les outils de développement autour de ces nouveaux protocoles demandent beaucoup de travail pour maintenir l’enthousiasme et les commentaires qu’ils ont reçus.

Quelle est la prochaine étape pour Earth Wallet ?

Selon le communiqué de presse, Earth Wallet fait l’objet de tests et d’audits de sécurité, et une publication publique suivra.

Le code sera open source pour fournir un meilleur « moyen transparent, rapide et facile » à quiconque dans le monde de participer à ce qu’il décrit comme l’avenir de la finance. Les utilisateurs pourront protéger eux-mêmes leurs avoirs numériques dans une extension de navigateur qui n’est pas différente de MetaMask, un portefeuille Ethereum bien connu.

Les utilisateurs intéressés peuvent obtenir un accès anticipé en visitant le site Web Earth Wallet.

