Earth Atlantis obtient une édition physique en Amérique du Nord

Atlantide terrestre est arrivé sur le Switch eShop il y a plus de quatre ans, attirant l’attention avec son style visuel dessiné à la main et son approche shoot ’em up « chasse aux monstres ». Nous étions de grands fans dans notre critique originale et c’est un titre qui est probablement tombé dans un certain nombre de bibliothèques grâce à de grosses ventes sur la boutique de téléchargement.

Pour les passionnés d’édition physique en Amérique du Nord, l’attente a été longue, mais maintenant l’éditeur VGNYsoft intervient pour apporter une sortie physique dans la région ; il convient de noter qu’il s’agit uniquement de NA, car l’expédition internationale n’est pas une option.

Prévoyant une sortie au premier trimestre, les préventes sont ouvertes sur la boutique officielle du distributeur avec deux éditions – Standard (34,99 USD) et Elite (39,99 USD) ; ce dernier est limité à 4000 exemplaires.

Image : VGNYsoft Image : VGNYsoft

Elles ressemblent à de très belles éditions, dites-nous dans les commentaires si vous êtes tenté de les ajouter à la collection.