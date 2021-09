Earth Rhythm nomme Arun Kumar co-fondateur

Avant cela, Arun Kumar était le directeur national de Dynata.

La marque de soins de la peau et de bien-être Earth Rhythm a nommé Arun Kumar co-fondateur de la société. Arun Kumar travaillera en étroite collaboration avec Harini Sivakumar, fondatrice et PDG d’Earth Rhythm pour conduire la vision de l’entreprise et accélérer la croissance globale, en mettant l’accent sur l’activité D2C. Ses responsabilités impliqueront la planification stratégique, la stratégie GTM, la budgétisation, le marketing et les ventes ainsi que des équipes de direction et de mentorat. « Arun Kumar est un leader d’opinion et un spécialiste de l’administration des affaires et a fait ses preuves dans la croissance d’organisations, l’amélioration des opérations et la fourniture de rendements exceptionnels aux parties prenantes. Nous bénéficierons de son expérience, de ses idées et de ses connaissances alors que nous attendons avec impatience la prochaine phase de croissance », a déclaré Harini Sivakumar, fondateur et PDG d’Earth Rhythm.

Auparavant, Kumar était directeur national de dynata, une société mondiale d’études de marché en ligne basée aux États-Unis, où il a dirigé les opérations en Inde et a joué un rôle déterminant dans le développement de l’entreprise et de l’équipe. Il faisait également partie de l’équipe de direction de l’APAC et participait à la contribution aux initiatives régionales qui nécessitaient son expertise. Avec près de deux décennies d’expérience en entreprise, Arun Kumar possède une compréhension approfondie du développement commercial, de la gestion du compte de résultat, de la stratégie et de l’engagement client dans les domaines de la recherche et du conseil. « J’ai vu les graines de cette marque semer depuis chez moi et ayant vu cette marque évoluer au fil des ans, je suis impatient de rejoindre ER et de contribuer à la prochaine phase de son voyage », a déclaré Arun Kumar.

Lancée en 2019, Earth Rhythm est une marque locale respectueuse de l’environnement et durable qui propose des produits de qualité professionnelle dans les gammes de soins capillaires, de soins de la peau et de maquillage. Les produits sont sûrs, non toxiques, durables et biodégradables. Les produits sont disponibles sur leur site et également sur des sites Web tiers tels que Nykaa, Amazon, etc. Récemment, Earth Rhythm a levé 1,2 million de dollars en financement de démarrage auprès d’Anicut Angel Fund, la filiale d’Anicut Capital.

