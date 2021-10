Earth, Wind & Fire et Lucky Daye Star dans la vidéo « You Want My Love »

Icônes primées à neuf reprises aux GRAMMY Awards et l’un des artistes les plus vendus de tous les temps Terre, Air et Feu ont dévoilé le clip d’accompagnement de leur single récemment sorti « Vous voulez mon amour. »

La chanson est une version réinventée de leur hit « Can’t Hide Love » de 1975, avec Lucky Daye, nominé à quatre reprises aux GRAMMY Awards, et Kenny « Babyface » Edmonds, 12 fois lauréat des GRAMMY Awards, en tant que producteur aux côtés de Demonte Posey (Toni Braxton, Tori Kelly, Jesse J).

« Je suis très enthousiaste à propos de cette collaboration de stars – Earth, Wind & Fire, Lucky Daye et Kenny ‘Babyface’ Edmonds produisant », a déclaré Philip Bailey de Earth, Wind & Fire lors de la sortie de la chanson. « Ce fut un honneur d’unir nos forces avec ces deux superstars, et je crois vraiment que nous avons créé un gagnant jusqu’au bout. »

Réalisé par l’artiste vidéo multidisciplinaire Andrew Litten et tourné aux Mack Sennet Studios à Los Angeles, le clip met en scène Philip Bailey, Verdine White et Ralph Johnson de Earth, Wind & Fire, aux côtés de Lucky Daye, dans un visuel esthétique et onirique. La vidéo, comme la chanson réinventée elle-même, reflète la voix unique et le style musical moderne de Lucky, tout en gardant l’esprit de la version originale.

Earth, Wind & Fire est revenu dans le Top 10 Airplay R&B pour adultes de Billboard pour la première fois en près de 30 ans avec « You Want My Love », qui figure actuellement dans le Top 5 et continue de grimper. « You Want My Love » n’est que la cinquième chanson cette année à atteindre le Top 10 en moins d’un mois. La chanson à succès a été la chanson la plus ajoutée à la radio R&B au cours de sa première semaine et continue de dominer la diffusion dans le monde entier depuis sa sortie le 20 août.

Les fans et les critiques ont applaudi la nouvelle musique du groupe, que USA Today décrit comme un « slow-jam soyeux rempli d’harmonies ascendantes », et UPROXX salue « les voix soul d’hier et du passé se combinent pour un numéro élégant et gracieux axé sur deux personnes entichées de avec l’un l’autre. » HotNewHipHop a proclamé que la chanson est « un succès immédiat », déclarant que les artistes « offrent des vibrations incroyables » avec « de magnifiques mélodies de guitare et des lignes de basse sautillantes » qui « rassembleront plusieurs générations d’auditeurs de musique ».

Achetez ou diffusez « You Want My Love ».