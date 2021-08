Earth, Wind & Fire signent pour UMe et font équipe avec ‘Babyface’ et Lucky Daye

Les grands noms de la soul et neuf fois lauréats d’un Grammy Award Earth, Wind & Fire ont signé un nouvel accord mondial avec Universal Music Enterprises (UMe). Le pacte verra le groupe légendaire, dont les ventes mondiales d’albums totalisent plus de 100 millions de dollars, réaliser un nouvel album avec le célèbre producteur et hitmaker Kenny “Babyface” Edmonds.

La première sortie sera une version réinventée de leur tube de 1976 « Can’t Hide Love », nouvellement rebaptisé « You Want My Love », avec l’auteur-compositeur-interprète R&B nominé aux Grammy Awards Lucky Daye. Le single sortira le 20 août, et peut être pré-commandé maintenant.

Classique et contemporain

Le morceau présente la performance vocale de pointe de Daye de l’auteur-compositeur-interprète montant Lucky Daye avec des guitares d’Edmonds, qui a produit le morceau avec Demonte Posey (Toni Braxton, Tori Kelly, Jesse J). “You Want My Love” est un mélange de styles R&B contemporains avec l’esprit et le son classiques Earth, Wind & Fire, ce qui en a fait l’un des plus forces constantes dans la musique soul sur plus de 50 ans.

En tant que “Can’t Hide Love”, le single d’EW&F était du côté studio du double set Gratitude du groupe, qui a dominé à la fois les charts R&B et pop américains. Le morceau lui-même était un hit pop n°11 R&B et Top 40, et a remporté une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur arrangement pour les voix en 1977.

« Je suis très enthousiaste à propos de cette collaboration de stars – la production de Earth, Wind & Fire, Lucky Daye et Kenny ‘Babyface’ Edmonds», a déclaré Philip Bailey de Earth, Wind & Fire. “Ce fut un honneur d’unir nos forces avec ces deux superstars, et je crois vraiment que nous avons créé un gagnant jusqu’au bout.”

Edmonds ajoute : « Ce projet a été fantastique sur lequel travailler. Nous voulions vraiment apporter une chanson formidable et emblématique qui est incontestablement Earth, Wind & Fire dans le monde contemporain de Lucky Daye. L’objectif était de créer une version réinventée de cette chanson classique qui reflète la voix et le style musical uniques de Lucky, tout en honorant l’original.

« Quand j’ai reçu l’appel pour la première fois, j’ai basculé »

Daye est enthousiaste à l’idée de travailler avec les intronisés au Rock and Roll Hall of Fame : « Quand j’ai reçu l’appel pour la première fois, j’ai basculé. Les artistes comme moi ne rêvent que de moments comme celui-ci. Je suis honoré de faire partie de l’héritage Earth, Wind & Fire. J’aime ces gars, mec.

Le samedi 21 août, Earth, Wind & Fire, Daye et Edmonds se produiront sur la Great Lawn de Central Park à WE LOVE NYC: The Homecoming Concert produit par New York City, Clive Davis et Live Nation. L’événement all-star célébrera la réouverture de la ville de New York, aux côtés d’une programmation d’artistes all-star. Le groupe et leurs collaborateurs interpréteront “You Want My Love” dans le cadre de cet événement spécial, qui sera diffusé en direct dans le monde entier exclusivement sur CNN, CNN International, CNN en Español et non authentifié sur CNNGo à partir de 17h HE.

Le président et chef de la direction d’UMe, Bruce Resnikoff, a déclaré à propos de l’arrivée du groupe dans l’entreprise : « Nous sommes ravis d’accueillir Earth, Wind & Fire chez UMe. L’équipe mondiale d’UMe est honorée de connecter ce groupe emblématique et sa musique avec des fans de longue date, tout en incitant les nouveaux arrivants à découvrir et à expérimenter leur son avant-gardiste.

Précommandez “You Want My Love” de Earth, Wind & Fire avec Lucky Daye, qui sortira le 20 août.