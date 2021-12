EarthBound Casio Collab fait référence à la danse emblématique du premier jeu

Nous n’aurons peut-être pas de Mother 4 de sitôt (enfin, du moins officiellement), mais le créateur de la série Shigesato Itoi est toujours occupé à produire des marchandises via le Hobonichi Mother Project. Bien sûr, vu qu’il est lié à l’une des franchises les plus absurdes du jeu, la dernière révélation de produit est un petit plus.

La brève annonce pour la nouvelle montre Casio G-Shock du projet voit les chorégraphes professionnels Kasumi Sakurai et Sakurako Horikoshi recréer la scène de danse touchante du premier jeu Mother (précédemment appelé EarthBound Zero en dehors du Japon avant de recevoir une sortie officielle en anglais sous le nom de EarthBound Beginnings in 2015).

Dans Mother, c’est le moment où Ana, membre du groupe, professe son amour pour Ninten, le protagoniste, après une randonnée montagneuse épuisante. Le joueur a alors le choix de rendre ses sentiments (le bon choix) ou de la rejeter (la providence des monstres et des imbéciles). Voici à quoi cela ressemblait sur la Famicom en 1989.

Comme vous pouvez le voir, Sakurai et Horikoshi ont ajouté quelques fioritures artistiques à ce qui était un numéro de danse assez basique en raison des limitations de la console, mais je pense que leurs pas ajoutés donnent à la performance beaucoup plus de profondeur. Les meubles pixélisés et le globe apportent également une touche agréable.

La montre elle-même est basée sur une Casio 2012, portant de petits accents comme le logo Mother et l’emblématique « SMAAAASH !! indicateur de coup critique sur le visage et une gravure globe sur le dos. Casio et Hobonichi prévoient de vendre le garde-temps en édition limitée le mois prochain pour 23 100 yens (ou un peu plus de 200 USD). Étant complètement ignorant de la montre, je ne sais pas si ce prix est bon ou mauvais.

D’autres articles précédemment produits grâce à la collaboration d’Itoi avec Hobinichi incluent des scripts complets pour les trois jeux de la série Mother, deux collections d’œuvres hommages d’artistes manga populaires et divers bibelots comme des serviettes, des calendriers et une adorable peluche M. Saturn. Je suppose que c’est la prochaine meilleure chose à un nouveau jeu. Et, hé, au moins Itoi est payé.