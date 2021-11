Earthgang annonce ‘GHETTO GODS’ avec une bande-annonce narrée par 2 Chainz

Duo nominé aux Grammy Awards GANG DE TERRE publié une nouvelle bande-annonce sur Instagram annonçant que leur nouvel album très attendu, GHETTO GODS, sortira le 28 janvier 2022.

La vidéo est racontée par un autre ATL-ien et une légende du rap 2 chaînes

et réalisé par Fred Saint Foster (Future, Freebandz, Cease and Desist). Dans la vidéo, Olu et WowGr8 donnent un avant-goût de ce à quoi les fans peuvent s’attendre visuellement et sonorement (à travers un aperçu rapide d’un single à venir), peignant un nouveau type de paysage pour leur musique. GHETTO GODS est la suite du premier album du couple acclamé par la critique, Mirrorland (2019).

La bande-annonce fait suite à toutes les nouvelles dates de spectacles annoncées par EARTHGANG dans le cadre de leur prochaine tournée européenne, « The Biodeghettable: Euro Trippin ». La tournée soutient en outre la mission d’EARTHGANG d’être respectueux de l’environnement même sur la route, y compris des initiatives telles que des laissez-passer réutilisables dans les coulisses pour réduire les déchets, des tasses et des bouteilles d’eau réutilisables pour tout l’équipage avec des stations de remplissage d’eau dans les coulisses, des produits de restauration réutilisables et compostables, des dons d’articles de toilette d’hôtel aux refuges locaux ainsi qu’un rapport de fin de tournée sur l’écologisation et l’impact des causes et plus encore.

En mai, EARTHGANG a recruté Coi Leray pour un remix de « Options », leur single à succès avec Wale. La chanson est arrivée juste au moment où le duo a commencé à faire allusion à GHETTO GODS.

« Options » suit la série de nouveaux morceaux d’EARTHGANG en préparation de leur deuxième album. Parmi eux, « Aretha », qui est sorti le 27 mai et produit par Olu avec Yudu Gray, échantillonnant la grande âme. La chanson était accompagnée d’un visuel trippant des deux rappeurs en studio et dans d’autres lieux. EARTHGANG a également récemment sorti un remix de « Lemon Pepper Freestyle » de Drake et Rick Ross.

Quand ils ne sont pas en tournée dans le pays à EARTHGANG, les membres du groupe, WowGr8 et Olu, sont en Village de déversement. Le collectif, qui comprend les deux membres, la chanteuse Mereba, le rappeur JID, et 6LACK, star du R&B en tête des charts. Le groupe a sorti son quatrième album studio, Spilligion, en septembre 2020 via Dreamville/Interscope Records.

Achetez ou diffusez le remix « Options » d’EARTHGANG avec Coi Leray et Wale.