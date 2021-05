Earthgang recrute Coi Leray pour le remix d’Options avec Wale

EARTHGANG a recruté Coi Leray pour un remix de «Options», leur single à succès avec Wale. La chanson intervient alors que EARTHGANG se prépare à sortir son nouvel album très attendu, Ghetto Gods.

«Options» suit la série de nouveaux morceaux d’EARTHGANG en préparation de leur deuxième album. Parmi eux se trouvait «Aretha», qui est sorti le 27 mai et produit par Olu avec Yudu Gray, échantillonnant l’âme géniale. La chanson était accompagnée d’un visuel trippant des deux rappeurs en studio et dans d’autres lieux. EARTHGANG a également récemment publié un remix de «Lemon Pepper Freestyle» de Drake et Rick Ross.

EARTHGANG prendra également la route bientôt, avec le duo qui se produira au Life Is Beautiful Music & Art Festival, un événement de trois jours à Las Vegas du 17 au 19 septembre. Le plaisir ne s’arrête pas là, cependant. Les piliers d’Atlanta frapperont également Lollapalooza, Rolling Loud LA, Outside Lands, Governor’s Ball, et plus encore. De plus, EARTHGANG se produira dans le cadre de la Journée mondiale des océans des Nations Unies le 8 juin.

Lorsqu’ils ne sont pas en tournée dans le pays à EARTHGANG, les membres du groupe, WowGr8 et Olu, sont en Village de déversement. Le collectif, qui comprend à la fois la chanteuse Mereba, le rappeur JID et la star du R&B 6LACK. Le groupe a sorti son quatrième album studio, Spilligion, en septembre 2020 via Dreamville / Interscope Records. Ils ont également joué un ensemble pour Série de concerts Tiny Desk (Home) de NPR. Le groupe – qui comprenait également Jurdan Bryant, Hollywood JB et Benji – a commencé son set avec l’apocalyptique «End of Daze», suivi de «Baptize», les deux premiers singles de Spilligion. Ils ont fait la transition vers le «Hapi» envoûtant et émouvant, mettant en vedette Mereba et Olu d’EARTHGANG au chant principal. Le collectif a conclu son set avec l’élévant «Jupiter».

Le groupe a filmé leur performance dans une église, un endroit approprié pour le dernier album de Spillage Village, qui tourne autour d’un thème sous-jacent de la spiritualité et de la manière dont les textes religieux et les Écritures reflètent métaphoriquement l’état actuel du monde. L’album a été écrit et enregistré alors que les membres du collectif vivaient ensemble, au milieu de la quarantaine.

Achetez ou diffusez le remix «Options» d’EARTHGANG avec Coi Leray et Wale.