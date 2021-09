in

Qualifiant la major du commerce électronique de “East India Company 2.0”, Panchjanya a également reproché à Amazon d’avoir prétendument agressé les valeurs hindoues via Prime Videos.

Quelques semaines après avoir accusé le géant informatique Infosys d’un « complot anti-national » et soutenu le « gang tukde-tukde », l’hebdomadaire lié à RSS Panchjanya, dans sa dernière édition, a publié un article de couverture sur Amazon, assimilant le géant de la vente au détail à la Compagnie des Indes orientales. , et l’accusant de pratiques de corruption.

