EastEnders a choisi Heather Peace, la star de Waterloo Road, comme détenue de Stacey .

Heather a joué le rôle de DI Carey Murphy dans deux épisodes de Silent Witness en 2019 (Photo: BBC)

Heather Peace a été choisie pour incarner Eve Unwin, détenue de Stacey Slater (Lacey Turner), à EastEnders.

Arrivant de manière dramatique, l’ex-escroc Eve entrera à Walford à la recherche de Stacey après avoir passé des mois avec elle derrière les barreaux.

Stacey fera son retour dans la série dans les semaines à venir après le congé de maternité de Lacey Turner.

Les téléspectateurs savent que Stacey a été en prison après que Ruby (Louisa Lytton) a menti à la police et a déclaré que son ancienne meilleure amie l’avait poussée dans les escaliers.

Alors que la culpabilité de Ruby augmente et que Louisa Lytton s’apprête également à partir en congé de maternité, il suffit de dire que la vérité sur l’arrestation de Stacey ne restera peut-être pas un secret complet bien plus longtemps.

La culpabilité de Ruby augmente (Photo: BBC)

Alors que Stacey revient à Albert Square, elle porte un énorme secret, mais il ne le restera pas longtemps tant qu’Eve se présentera.

Déterminée, Stacey cherche désespérément à reprendre sa vie en main, mais Eve va causer des problèmes et se heurter à de nombreux résidents de Walford.

Peut-on faire confiance à Eve ? Ou traîne-t-elle simplement pour faire de la vie de Stacey un cauchemar ?

Heather Peace est connue pour ses rôles dans Waterloo Road, Silent Witness, Holby City, Burning et Ultimate Force à Londres. En rejoignant EastEnders, Heather a déclaré :

‘Je suis absolument ravi de rejoindre le casting d’Eastenders et j’adore mon personnage Eve. Elle est dure, mais juste ; super brillant et effronté. J’adore travailler avec un casting aussi brillant, en particulier Lacey Turner. Nous nous sommes immédiatement entendus et nous nous sommes déclenchés, ce qui rend le travail facile et amusant.

Jon Sen, producteur exécutif, a ajouté : Nous sommes ravis d’accueillir Heather Peace dans le casting d’EastEnders, elle joue un personnage fascinant dans Eve et son arrivée à Albert Square ne manquera pas de causer beaucoup de chaos que nous ne pouvons pas attendre d’explorer, en particulier à travers sa relation avec Stacey et le reste du clan Slater.

Heather apporte la quantité parfaite d’audace et d’esprit au rôle et nous avons hâte de la présenter aux fans.’

Le premier épisode de Heather sera diffusé en automne.

