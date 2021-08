Eastward arrive bientôt en tant que console temporisée exclusive pour Switch

in

Nintendo nous a apporté aujourd’hui un Indie World plutôt brillant et a réservé son moment “une chose de plus” pour vers l’est, qui est développé par Pixpil et publié par Chucklefish. Nous avons écrit à propos de celui-ci assez récemment, et il s’avère que nous n’avons pas longtemps à attendre la sortie du jeu – il atterrit sur Switch en tant que console chronométrée exclusive sur 16 septembre.

Image: Pixpil / Chucklefish

C’est sans aucun doute accrocheur et a des vibrations suffisamment originales qui ne manqueront pas de capturer un large public; vous pouvez voir une vidéo de gameplay ci-dessus et un résumé officiel ci-dessous.

Découvrez un monde post-apocalyptique magnifiquement détaillé dans Eastward, un RPG d’action-aventure avec des éléments de résolution d’énigmes et de donjon. Dans une société proche du futur au bord de l’effondrement, un mineur travailleur appelé John découvre une jeune fille nommée Sam dans une installation souterraine secrète. Ce couple improbable se lancera dans un voyage émotionnel pour découvrir la vérité, voyageant à travers un monde merveilleusement étrange et explorant des villes animées, des campings curieux et des forêts ombragées.

Les précommandes ouvriront sur l’eShop plus tard dans la journée – est-ce celui-ci pour la liste de souhaits ?