Eastward sera lancé en exclusivité chronométrée sur Nintendo Switch en septembre

Par Dom Peppiatt

11 août 2021 19:11 GMT

Vers l’Est, un jeu d’aventure pixel art absolument magnifique, arrive le mois prochain en tant que console chronométrée exclusive pour Nintendo Switch.

Développé par des développeurs indépendants basés à Shanghai, Pixpil, et publié par Chucklefish, le jeu est un méli-mélo original et rétro de beaucoup de genres différents, tous mélangés dans un monde post-apocalyptique. Il lance pour Nintendo Switch sur 16 septembre, mais il a également été taquiné pour PC et Mac. Aucune date de sortie pour ces formats n’a été annoncée.

“Découvrez un monde post-apocalyptique magnifiquement détaillé dans Eastward, un RPG d’action-aventure avec des éléments de résolution d’énigmes et de donjon”, lit-on dans un texte de présentation pour le jeu.

« Dans une société proche du futur au bord de l’effondrement, un mineur travailleur appelé John découvre une jeune fille nommée Sam dans une installation souterraine secrète. Ce couple improbable se lancera dans un voyage émotionnel pour découvrir la vérité, voyageant à travers un monde merveilleusement étrange et explorant des villes animées, des campings curieux et des forêts ombragées.

Découvrez la bande-annonce du gameplay ci-dessous.

Regarder sur YouTube

Il n’y a pas encore de mot sur d’autres plates-formes, mais étant donné que Nintendo et Chucklefish se réfèrent au jeu comme “une exclusivité de console chronométrée”, nous espérons qu’il arrivera sur PlayStation ou Xbox (sinon les deux) à un moment donné. indiquer.

Chucklefish semble avoir cette fin de marché confortable et bien présentée: il a également publié Stardew Valley et Risk of Rain, et développé à la fois Starbound et Wargroove. en espérant qu’Eastward soit également à la hauteur de ce niveau de qualité.

Eastward a été initialement annoncé en 2018

