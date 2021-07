Easy Life annonce une vaste tournée nord-américaine en 2022

cinq pièces britannique vie facile ont annoncé une série de dates de tournées en Amérique du Nord, à l’appui de leur premier album, la vie est une plage, maintenant disponible via Interscope Records.

La tournée de 16 dates débutera le vendredi 8 avril à Philadelphie, PA et comprend des spectacles à Washington DC, New York, Boston, Montréal, Toronto, Columbus, Chicago, Minneapolis, Denver, Seattle, Vancouver, Portland, San Francisco, Santa Cruz , avant de conclure à Los Angeles le mardi 3 mai.

La prévente de l’artiste easy life a commencé aujourd’hui et sera suivie d’une prévente Spotify le jeudi 22 juillet à 12h EST / 9h PT. Les billets seront mis en vente au grand public ce vendredi 23 juillet à 10h heure locale. Pour plus d’informations et pour acheter des billets, veuillez visiter www.easylifemusic.com/live.

En juin, easy life a collaboré avec O2, Island Records et Epic Games, qui ont annoncé que The O2 de Londres était disponible pour être exploré dans le plus grand jeu au monde, Fortnite, au sein de Fortnite Creative. Cette célébration d’une semaine a culminé avec une performance unique du groupe de Leicester easy life, qui a interprété des morceaux de leur premier album life’s a beach.

Inspirée du concept autour de l’album, cette performance virtuelle, qui marquait la première fois que O2 travaillait avec un artiste en dehors des limites de ses lieux physiques, allait bien au-delà de l’expérience de concert habituelle et embrassait pleinement le monde merveilleux de Fortnite Creative. la vie est une plage est entrée dans le classement des albums britanniques au n ° 2

Achetez ou diffusez la vie est une plage.

Dates de la tournée easy life :

04/08 – The Foundry @ The Fillmore – Philadelphie, PA

04/09 – Scène de l’Union – Washington, DC

04/12 – Salle de bal Bowery – New York, NY

13/04 – Sinclair – Boston, MA

15/04 – Le Ministère – Montréal, QC

16/04 – Théâtre Mod Club – Toronto, ON

18/04 – A&R Music Bar – Columbus, OH

19/04 – Lincoln Hall – Chicago, Illinois

20/04 – Turf Club – Minneapolis, MN

22/04 – Salon Larimer – Denver, CO

25/04 – Neumos – Seattle, WA

26/04 – Fortune Sound Club – Vancouver, C.-B.

27/04 – Salon Doug Fir – Portland, OR

29/04 – Great American Music Hall – San Francisco, CA

30/04 – L’atrium @ The Catalyst – Santa Cruz, Californie

05/03 – Troubadour – Los Angeles, Californie