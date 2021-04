Easy Life Release ‘Skeletons’ du prochain LP, ‘Life’s A Beach’

Avant son premier album, la vie est une plage, Easy Life a partagé un nouvel hymne contagieux, «squelettes», qui a fait sa première Record le plus chaud de BBC Radio 1 au monde aujourd’hui.

“Skeletons” trace magistralement une ligne fine entre haute énergie et haute anxiété et “joue avec l’idée d’un passé légèrement mystérieux et potentiellement terrifiant”, déclare le leader Murray, en présentant le morceau. «Tout le monde a des bagages et tout le monde a des squelettes. Tomber éperdument avec quelqu’un qui peut être une mauvaise nouvelle, nous sommes tous passés par là.

La tenue indie-pop devrait également faire ses débuts à la télévision américaine ce soir pour soutenir le morceau sur Jimmy Kimmel Live !.

Le groupe a récemment annoncé un tête d’affiche tournée au Royaume-Uni et en Europe le mois dernier, y compris une énorme soirée de retour à la Morningside Arena de Leicester et le plus grand spectacle londonien de Easy Life à ce jour à l’O2 Brixton Academy le 16 novembre. Une date supplémentaire a été ajoutée pour le 17 novembre, ainsi qu’une date supplémentaire ajoutée pour Portsmouth. Les billets généraux sont en vente maintenant.

Life’s a Beach a été lancé récemment aux côtés de la puissante chanson d’ouverture «un message à moi-même». Le morceau a été produit par BEKON (Kendrick Lamar) et comprend une superbe vidéo avec l’aimable autorisation d’Andy Baker (Rick & Morty).

Le titre de l’album qui a tout son sens, affirme Murray, lorsque vous êtes «de slap bang au milieu du pays, géographiquement aussi loin que possible du bord de mer le plus proche».

Mettant en vedette des singles remarquables «squelettes», «rêveries» et «cauchemars», la vie facile a déjà figuré dans le Top 10 de la mixtape Junk Food de 2020 et a remporté le «meilleur nouvel acte britannique» aux NME Awards 2020 pour leur optimisme, leur évasion et son éclectique.

Easy life’s a beach sort le 4 juin et est disponible en pré-commande ici.

la vie est une liste de pistes de plage:

1. ‘un message à moi-même’

2. «Passez une bonne journée»

3. «vue sur l’océan»

4. «squelettes»

5. «rêveries»

6. ‘La vie est une plage (interlude)’

7. ‘vivre étrange’

8. «compliments»

9. «canot de sauvetage»

10. «cauchemars»

11. ‘le mal du pays’

12. ‘Musique pour rentrer à la maison’