Easy Life Return avec une nouvelle piste, “ Passez une bonne journée ”

vie facile revenez aujourd’hui avec une toute nouvelle piste, «passez une bonne journée». Le nouveau morceau est un autre aperçu de leur premier album très attendu Life’s a Beach, qui sortira le 28 mai.

«Passez une bonne journée» est une délicieuse tranche de vie facile, de leur son sans genre au lyrisme habile du leader Murray Matravers. Invoquant à la fois un salon hawaïen des années 60 et une pause balnéaire bien méritée après que le monde ait été bouleversé depuis un an et demi, «Passez une bonne journée» résume non seulement le titre de la vie est une plage, mais l’optimisme et la tendresse au cœur de l’attrait de la vie facile.

La chanson, selon Murray, «découle de mon besoin / désir de toujours voir le positif dans chaque situation possible. Il y a toujours une lueur d’espoir. La chanson fantasme sur un week-end romantique et conclut joyeusement que j’ai passé un bon moment. Il y a un soupçon de tristesse derrière la chanson car elle se sent, comme toutes les bonnes choses, l’histoire sera de courte durée et éphémère. néanmoins, pour le moment au moins, nous sommes à la plage en train de siroter notre boisson préférée et tout le reste n’a pas d’importance.

Parmi les autres moments forts de l’album, citons le single actuel «Squelettes» que le groupe a joué lors de leurs débuts à la télévision américaine sur ABC’s Jimmy Kimmel Live! et le puissant morceau d’ouverture, «un message à moi-même» (produit par BEKON, collaborateur de Kendrick Lamar). «Skeletons ‘joue avec l’idée d’un passé un peu mystérieux et potentiellement terrifiant», explique Murray, dans une introduction à la piste.

«Tout le monde a des bagages et tout le monde a des squelettes. Tomber éperdument avec quelqu’un qui peut être une mauvaise nouvelle, nous sommes tous passés par là. En plus de «passer une bonne journée», de «squelettes» et de «message à moi-même», la vie est une plage présente des célibataires remarquables «rêveries» et «cauchemars», tous deux contribuant collectivement à renforcer l’attrait passionnant de la vie facile.

easy life’s a beach sort le 28 mai et est disponible en pré-commande.