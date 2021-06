Easy Life s’apprête à jouer à l’O2 dans un ensemble exclusif pour Fortnite Creative

O2, en collaboration avec Island Records et Epic Games, a annoncé que The O2 de Londres est désormais disponible pour être exploré dans le plus grand jeu au monde, Fortnite, au sein de Fortnite Creative. Cette célébration d’une semaine se terminera par une performance unique du groupe de Leicester vie facile, qui interprétera des morceaux de leur premier album life’s a beach.

Suite à la sortie de la vie est une plage le mois dernier, qui est entré dans le classement des albums britanniques au n ° 2, et avec le quintette alt-pop se préparant pour une tournée britannique des salles de l’O2 Academy plus tard cette année, la vie facile, présentée par GQ comme « sur le point d’être le prochain grand groupe du Royaume-Uni ”, étaient le choix parfait pour titrer cet événement fantaisiste. Inspirée du concept autour de l’album, cette performance virtuelle, qui marque la première fois qu’O2 travaille avec un artiste en dehors des limites de ses lieux physiques, va bien au-delà de l’expérience de concert habituelle et embrasse pleinement le monde merveilleux de Fortnite Creative.

Avec une grande partie de la tournée des titres de la vie facile à l’O2 Academy et dans d’autres sites britanniques en novembre prochain, déjà complets, leur performance à The O2 in Fortnite Creative offre aux mélomanes une chance précoce de profiter d’un ensemble exclusif du haut de gamme du Royaume-Uni. bande. Au-delà de leurs performances dans le jeu, easy life et Fortnite ont également créé une toute nouvelle piste de lobby uniquement dans le jeu que tout le monde peut écouter dans Fortnite après avoir assisté à l’expérience.

La représentation sur scène elle-même commence ce jeudi 24 juin à 15h30 HNE. L’audience mondiale de millions de Fortnite pourra accéder et profiter du concert avec des amis, jusqu’à 6h59 HNE, ce dimanche 27 juin, avec la performance complète publiée exclusivement sur la chaîne YouTube de easy life à partir du lundi 28 juin également.

Murray Matravers, leader de easy life, a déclaré : « Être le premier groupe britannique à se produire dans Fortnite Creative, et que cette performance ait lieu dans un lieu aussi emblématique que l’O2, est vraiment une leçon d’humilité. life’s a beach est un album profondément personnel qui marque le point culminant du travail de notre vie et nous avons hâte de l’interpréter enfin pour nos fans. Nous sommes ravis que les gens découvrent notre musique dans le jeu. Cela promet d’être très amusant et n’est qu’un avant-goût des choses à venir avant notre tournée au Royaume-Uni des salles de l’O2 Academy plus tard cette année.