« Easy on Me » d’Adele bat des records de radio avec des records de streaming.

Le single a établi de nouveaux records de streaming le premier jour pour Spotify et YouTube. Mais c’est aussi briser l’histoire de la radio américaine pour devenir la chanson la plus jouée au cours de sa première semaine de sortie. La chanson est également la chanson la plus ajoutée dans l’histoire de Mediabase. Au total, 451 stations ont ajouté la chanson à leurs listes de lecture la semaine de sa sortie.

« Easy on Me » est devenu la première chanson à être la plus ajoutée dans cinq formats différents en une seule semaine pour atteindre cet objectif. Ces formats incluent Top 40, Adult Contemporary, Hot AC, Adult Album Alternative et R&B.

Le single a été ajouté à chaque station de reportage dans les formats Top 40 et Hot AC. Cela a aidé le single à devenir le premier à être certifié pour avoir obtenu le gain de spin n ° 1 sur cinq formats en une seule semaine.

Mediabase rapporte que « Easy on Me » a accumulé 3 290 lectures dans les 40 meilleures stations, 1 488 dans les stations Hot AC, 1 112 dans les stations AC et 98 dans les formats R&B et 91 dans les formats AAA. Alors, où se situera « Easy on Me » dans la liste des bangers d’Adele ? C’est difficile à dire, puisque certains d’entre eux ont 11 ans d’avance.

Adele Mediabase Tracked Spins »Rolling in the Deep » (2010) – 89 000 tours »Set Fire to the Rain » (2011) – 63 000 tours »Hello » (2015) – 51 000 tours »Someone Like You » (2011) – 50 000 tours » Sent My Love (To Your New Lover) » (2011) – 34 000 tours

La chanson continue de dominer le sommet des charts de streaming alors que la ballade de puissance grimpe. Variety rapporte que le succès d’Adele à la radio a toujours été dans les formats adultes contemporains que dans le Top 40.

Mais le grand nombre de stations du Top 40, dont « Easy on Me », pourrait l’aider à établir de nouveaux records pour l’artiste. Son album est facilement l’une des sorties les plus attendues de l’année. Selon Spotify Charts, c’est le single le plus diffusé aujourd’hui, avec 9 millions de diffusions le 21 octobre seulement.