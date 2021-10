Easy on Me : le nouveau tube d’Adele

Le single, le premier d’Adele en cinq ans, est arrivé à minuit le 15 octobre et a rapidement accumulé des millions de vues dans les premières heures suivant sa sortie. La chanson a maintenant établi un nouveau record de flux sur Spotify en une seule journée, battant un record précédemment détenu par les géants de la K-pop BTS avec 20,9 millions de flux pour le single « Butter ». Sur Twitter, Spotify a écrit: « Et Adele établit donc un nouveau record. »

Avec plus de 60 millions d’albums vendus à son actif, Adele est une femme record avec 156 récompenses dont un Oscar, un Golden Globe, dix-huit Billboards, neuf Britanniques, cinq AMA, trois VMA et trois Ivor Novello. Elle est la première à avoir décroché trois singles simultanés dans le Billboard Top 10, en plus de deux albums et deux Top 5 singles, et elle est aussi la seule – avec Beyoncé – à remporter six Grammys en une seule soirée (au total elle en a quinze).

Ce CV et son halo de phénomène pop par excellence du siècle font que l’album va naître dans un océan d’attentes, mais elle assure qu’elle est « plus calme » que jamais. «Cet album a demandé trois ans de travail, au cours desquels j’ai appris beaucoup de choses sur moi-même. J’ai perdu de nombreuses couches, mais j’ai aussi découvert de nouvelles choses inattendues. J’oserais dire que jamais de ma vie je ne me suis senti aussi calme et épanoui que maintenant. Après la douleur, j’ai reconstruit ma maison et mon cœur avec beaucoup d’efforts… et ce nouvel album le raconte ».

Dans une interview accordée à la BBC vendredi dernier, la journaliste Zoe Ball lui a demandé quel serait le prochain single. Adele a dit qu’il y en avait « trois », avant de continuer à décrire à quoi ressemble chacun. «Il y avait trois options pour le premier single. Très différents, tous. Évidemment, il y a « Easy On Me », puis il y en a un autre… Je me suis beaucoup intéressé à Goldfrapp et je me suis dit : « Je peux aussi faire cette musique ! » Je peux faire une chanson, je ne pourrais certainement pas faire ce qu’Alison fait [Goldfrapp], elle est la reine absolue. « Et il y en a un autre qui a très 70 ans, un auteur-compositeur-interprète au piano. Très artisan, très Elton [John].

Et à la fin, nous avons choisi « Easy On Me » parce qu’il y a ce refrain planant que, vous savez, tout le monde va entendre maintenant. C’était juste comme une chanson de « moi ». Et après avoir été absent pendant si longtemps, j’avais l’impression que c’était probablement la partie la plus importante de mes chansons que les gens attendaient. »

Et avez-vous déjà entendu le retour d’Adèle ? Qu’est-ce que tu penses?