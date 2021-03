Easy Trip Planners IPO: Vérifiez l’attribution des actions via BSE, site Web de KFin Tech; prime du marché gris, date de cotation

Une fois la base d’attribution des actions terminée, les investisseurs peuvent vérifier le statut de leur abonnement dans Easy Trip Planners via le site Web du registraire et de BSE.

La société de voyages en ligne Easy Trip Planners basée à Delhi devrait finaliser la base de l’attribution de l’introduction en bourse le mardi 16 mars 2021. L’introduction en bourse de Rs 510 crore a été souscrite 160 fois avec des investisseurs non institutionnels souscrivant à leur part réservée 384 fois. L’émission a été vendue dans une fourchette de prix de Rs 186-187 par action. Sur le marché gris d’aujourd’hui, les actions d’Easy Trip Planners se négociaient à 347 Rs chacune, ce qui impliquait une prime de 160 Rs ou 85,56%, selon les données fournies par UnlistedArena.com, qui suit le marché gris. L’émission a reçu des offres pour 270,27 actions de crore contre la taille de l’offre de 1,5 crore. Les actions d’Easy Trip Planners devraient être cotées sur les bourses le 19 mars 2021.

Être sans dette avec un ROE et un ROCE solides de plus de 35% fait d’Ease My Trip un bon candidat pour les gains d’inscription, mais les investisseurs doivent être prudents compte tenu de la nature mousseuse des marchés et des risques de l’industrie du voyage, compte tenu de la situation actuelle. Nirali Shah, responsable de la recherche sur les actions, Samco Securities. Une fois la base d’attribution des actions terminée, les investisseurs peuvent vérifier l’état de leur abonnement dans Easy Trip Planners via le site Web du registraire, c’est-à-dire depuis KFin Technologies Private Limited et le site Web de BSE. Le bureau d’enregistrement est une entité enregistrée au SEBI, responsable du traitement de l’attribution et du remboursement de l’introduction en bourse.

Comment vérifier que les planificateurs Easy Trip partagent le statut de l’attribution via le site Web de KFin Tech Private Ltd

Les investisseurs peuvent vérifier l’état de l’attribution sur le site Web de KFin Technologies dans la section « État de l’introduction en bourse » (https://ris.kfintech.com/ipostatus/) lorsqu’il est déclaré. Après cela, sélectionnez l’IPO et entrez votre numéro de demande ou DPID / ID client ou PAN. Dans le cas de la case du numéro de demande, sélectionnez le type de demande et saisissez le numéro de demande. Si la case DPID / ID client est choisie, sélectionnez le dépositaire dans le menu déroulant, saisissez DPIP, ID client. Si la case d’option PAN a été choisie, entrez le numéro de compte permanent. Dans la dernière étape, entrez le captcha donné et cliquez sur Soumettre.

Vérifiez que les planificateurs Easy Trip partagent le statut de l’attribution via le site Web de l’ESB

Une autre façon de vérifier l’état de l’attribution dans Easy Trip Planners consiste à consulter le site Web de BSE (https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx). Sélectionnez le type de problème «équité» et le nom du problème «Easy Trip Planners Ltd» dans la liste déroulante, lorsqu’il est déclaré. Ensuite, entrez le numéro de demande et le PAN (numéro de compte permanent). Dans la dernière étape, cliquez sur l’onglet de recherche pour afficher les détails de l’état.

