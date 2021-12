EasyFi annonce un fonds de développement et un programme de subventions de plusieurs millions de dollars

Le principal protocole de prêt DeFi de couche 2, EasyFi Network a lancé son initiative #BuildWithEasyFi pour encourager la communauté des développeurs à profiter des divers avantages offerts par l’écosystème EasyFi. Dans le cadre de cette initiative, EasyFi a annoncé un programme de subventions et de financement pour les développeurs dans lequel les projets et les individus prometteurs peuvent accéder au capital nécessaire pour créer leurs produits, contribuant ainsi à la croissance du réseau EasyFi.

Selon la société, le Developer’s Fund est en préparation dans le cadre de sa feuille de route pour l’année 2021. Le fonds favorisera le développement d’une infrastructure ouverte, offrant à la communauté des développeurs un accès aux ressources EasyFi dans le but d’accélérer le développement de l’ensemble croissance de l’ensemble de l’écosystème DeFi.

Les candidatures sont maintenant ouvertes pour l’entrée dans le fonds pour les développeurs EasyFi et le programme de subventions.

L’idée derrière le fonds et les subventions pour les développeurs EasyFi

EasyFi Network a pour mission de promouvoir les principes sous-jacents de DeFi : Composibilité et décentralisation. Alors que les protocoles blockchain offrent des niveaux de décentralisation adéquats, le seul moyen de favoriser la composabilité dans l’écosystème est d’encourager la participation de la communauté en fournissant un soutien approprié. Le fonds pour les développeurs EasyFi et le programme de subventions agit comme une structure de soutien lucrative.

Le programme se concentre sur l’allocation de ressources spécifiques pour garantir que les projets précieux obtiennent les outils et les ressources nécessaires pour développer des produits DeFi complets. Dans le cadre de l’initiative, des projets et des groupes indépendants pourront collaborer avec le réseau EasyFI et accéder à diverses fonctionnalités qu’il propose, qui peuvent être facilement mises en œuvre. Pour promouvoir les applications EasyFi Network parallèlement au développement de l’écosystème DeFi, EasyFi a sélectionné un ensemble de domaines d’intervention pour le programme Developer’s Fund and Grants.

Ces domaines d’intervention comprennent une approche axée sur le mobile en matière d’engagement, d’agriculture et de prêts impliquant des fonds EasyFi ; solutions d’automatisation; tableaux de bord et analyses pour les prêts, le règlement, etc. par EasyFi ; cas d’utilisation des jetons natifs EasyFi EZ ; ponts et infrastructures entre les chaînes ; des interfaces tierces pour accéder aux pools de prêts, de paris et d’agriculture d’EasyFi ; et les dApps inter-chaînes natives exploitant les pools de prêts EasyFi.

« Avec une vision qui nous amène à devenir un DAO, le thème général du protocole a toujours été axé sur la construction d’infrastructures de prêt ouvertes. Nous pensons qu’une approche collaborative avec une communauté de croyants stimulera la croissance et l’orientation du réseau. Nous sommes très heureux de nous impliquer avec des personnes très talentueuses qui envisagent de travailler et d’intégrer les prêts EasyFi pour créer des produits et des applications qui étendent et développent le protocole. »

– Ankitt Gaur, fondateur et PDG d’EasyFi Network

Demander le Fonds pour les développeurs de réseaux EasyFi

Les candidatures étant ouvertes pour le programme, les personnes, les équipes et les projets intéressés peuvent soumettre leur inscription en remplissant un simple formulaire. Ils devront donner des détails sur leur projet, leurs équipes ainsi que leurs coordonnées, le lien GitHub pour le projet, etc. Une fois la demande soumise, l’équipe EasyFi l’examinera et dressera une courte liste d’entrées répondant aux critères requis. Les candidats sélectionnés seront contactés en détaillant les étapes supplémentaires.

Postulez ici : https://forms.gle/Q4Ueoait3ZvMujrD8