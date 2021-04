EasyFi perd des millions de jetons dans une violation de sécurité d’une “ clé mnémonique ”

La cyber-sécurité

EasyFi perd 80 millions de dollars de jetons dans une violation de sécurité “ clé mnémonique ”

Le fondateur Ankitt Gaur affirme qu’il s’agissait d’un «piratage de clé mnémonique», pas d’un exploit de contrat intelligent. EASY a tanké plus de 22% suite aux rapports du piratage.

EasyFi, un projet alimenté par Polygon, a subi un piratage de sécurité avec les pirates informatiques qui ont remporté près de 80 millions de dollars mardi. Selon un rapport post mortem du fondateur et PDG Ankitt Gaur, il s’agissait d’une clé de phrase mnémonique ou d’un piratage de clés d’administration, qui permettait aux pirates d’accéder au portefeuille d’EasyFi.

Le lundi 19 à 10 heures GMT, le fondateur d’EasyFi a reçu des plaintes de l’équipe concernant le piratage – un grand nombre de jetons EASY étant transférés vers des portefeuilles inconnus sur Ethereum (ETH) et Polygon (MATIC). Au moment où les retraits sur la plate-forme ont été suspendus, le pirate informatique avait récupéré 2,98 millions de jetons EASY, d’une valeur d’environ 65 millions de dollars à l’époque, et supprimé la liquidité existante à hauteur de 6 millions de dollars dans les pools de protocoles USD / DAI / USDT.

Cependant, Gaur a confirmé que le piratage n’était pas l’exploit populaire du contrat intelligent, mais plutôt un «piratage de mots clés mnémotechniques» directement depuis son ordinateur.

«Il s’agit d’un piratage de clé mnémotechnique», a-t-il déclaré. «Les contrats intelligents EasyFi n’ont pas été exploités, et seules les clés mnémotechniques / admin ont été compromises à partir du Metamask lors d’une attaque à distance planifiée qui a été utilisée pour drainer les liquidités du protocole.»

Pour atténuer les défis du piratage, l’équipe d’EasyFi enquête sur le piratage avec une équipe d’experts, et plus d’informations seront partagées au fur et à mesure que le processus de récupération se poursuit. Gaur a depuis offert une prime de 1 million de dollars à un pirate informatique blanc pour qu’il restitue les fonds afin d’éviter tous les «problèmes juridiques à l’avenir».

Suite au piratage, le prix EASY a chuté de plus de 20% au cours des dernières 24 heures pour se négocier à 14,86 $ au moment de la rédaction.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.