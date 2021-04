EasyJet voit plus de vols à partir de fin mai

PHOTO DE FICHIER: Les avions de la compagnie aérienne Easyjet sont vus stationnés, alors que l’aéroport de Schiphol réduit ses vols en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Amsterdam, aux Pays-Bas

La compagnie aérienne britannique easyJet a déclaré qu’elle s’attendait à commencer à voler plus à partir de fin mai, ignorant les inquiétudes concernant une troisième vague d’infections au COVID-19 en Europe continentale qui ont freiné les espoirs d’un rebond des voyages cet été.

EasyJet a déclaré mercredi que la plupart des pays prévoyaient de reprendre le vol à grande échelle en mai et s’attendait à une montée en puissance à partir de fin mai. Il a déclaré que dans l’ensemble, au cours de son trimestre d’avril à la fin de juin, il volerait jusqu’à 20% des niveaux de capacité de 2019.

Le retour au vol à grande échelle contribuera à renforcer les finances de la compagnie aérienne qui ont été écrasées pendant la pandémie. Il n’a volé que 14% de sa capacité de 2019 entre octobre et fin mars.

Pour les six mois terminés en mars, la compagnie aérienne a déclaré qu’elle prévoyait de déclarer une perte avant impôts comprise entre 690 millions de livres (950,41 millions de dollars) et 730 millions de livres, après avoir effectué des réductions de coûts plus fortes que les analystes l’avaient prévu.

EasyJet a déclaré qu’il disposait de 2,9 milliards de livres de liquidités et était bien placé pour capitaliser sur une reprise du vol.

«Nous conservons une flexibilité significative pour augmenter ou réduire rapidement la capacité en fonction du dénouement des restrictions de voyage et de la demande attendue sur notre réseau européen», a déclaré easyJet dans son communiqué.

L’incertitude demeure quant au moment où le voyage peut reprendre correctement. Le projet du gouvernement britannique de lancer une saison d’escapades estivales a déçu l’industrie la semaine dernière après avoir omis d’inclure une date de début pour les voyages ou de répertorier les pays qui seraient ouverts aux voyages.

