Eateries lance ses propres sites de commande

Les restaurants touchés par la pandémie, qui ont été contraints de miser sur les livraisons pour traverser la crise de Covid, lancent leurs propres sites de commande et assurent les livraisons de manière indépendante dans le but de réduire la dépendance à l’égard d’agrégateurs tels que Zomato et Swiggy.

Une poignée de restaurants sous l’égide de NRAI (National Restaurant Association of India) s’est associée aux entreprises technologiques DotPe et Thrive, qui leur fournissent le soutien technologique pour créer leurs propres liens de commande et permettre leur découverte sur Google et diverses plateformes de médias sociaux.

Bien que les restaurants reconnaissent la large portée de Zomato et Swiggy, ils estiment que les capacités de commande directe les aideront à économiser sur les frais de commission payables aux agrégateurs, qui peuvent parfois aller jusqu’à 30% de la valeur de la commande. . Les restaurateurs affirment que lorsque les clients commandent via leurs sites Web, ils ont également accès aux données et aux commentaires des utilisateurs, ce qui les aide en conséquence à augmenter leurs services.

Gauri Devidayal, partenaire de Food Matters India, souligne que lorsque les restaurants sont en charge des commandes, ils peuvent offrir des services personnalisés tout en donnant aux consommateurs la possibilité de personnaliser leurs commandes. «Vous ne pouvez pas, par exemple, pré-commander sur un Swiggy ou un Zomato. Leurs services sont limités en ce sens. Ce sont des entreprises technologiques, elles ne font pas partie de la restauration. Ils ne comprennent pas ce que veulent les consommateurs », a déclaré Devidayal à FE.

Devidayal, qui dirige la marque de restauration basée à Mumbai The Table et quatre marques de livraison uniquement, a déclaré qu’actuellement, environ 25% des revenus totaux de livraison de son entreprise proviennent de ventes directes et 75% via des agrégateurs. L’entreprise qui commercialise de manière agressive pour promouvoir la commande directe dispose de son propre réseau de partenaires de livraison et des frais de livraison sont ajoutés aux commandes. «Les agrégateurs ne peuvent généralement desservir que dans un rayon de 7 à 10 km. Si vous avez votre propre flotte de livraison ou si vous êtes partenaire de la logistique tierce, cela vous permet d’aller au-delà de ce rayon », a ajouté Devidayal.

Hunger Inc Hospitality, qui possède des marques telles que The Bombay Canteen, O Pedro et Bombay Sweet Shop, enregistre environ 80% de ses commandes via sa propre plateforme de commande. L’entreprise s’est associée à Thrive et exécute les livraisons grâce à un mélange de son réseau de livraison interne et de partenaires logistiques tiers tels que Dunzo. «Nous avons vu le changement dans les modèles de commande», a déclaré le fondateur et COO Yash Bhanage. La société a récemment lancé deux marques exclusivement numériques et a choisi de ne pas les lister avec les agrégateurs. «Nous avons utilisé Instagram pour commercialiser les marques. Les coûts de marketing sont justifiés étant donné que nous construisons les marques sur le long terme », a déclaré Bhanage.

The Big Chill Cafe, basé à New Delhi, qui a introduit des services de livraison seulement au milieu de la pandémie, s’est associé à DotPe pour alimenter sa plate-forme de commande. Le propriétaire Aseem Grover a déclaré qu’en dépit des défis que représente la gestion d’un site Web de commande indépendant, la marque a réussi à assurer les livraisons pendant un an. La société avait initialement envisagé de s’inscrire auprès de Zomato et Swiggy, mais ne s’est finalement pas associée à eux car ils ne cherchaient pas seulement des frais de commission élevés, mais ne partageaient pas non plus les données client, a déclaré Grover. L’entreprise a tenu à poursuivre sa relation directe avec ses clients même lors de la livraison à domicile. «Avec les agrégateurs, vous ne pouvez pas obtenir de rétroaction directe des clients. C’était un dealbreaker pour nous. Les livraisons représentent un petit pourcentage de notre chiffre d’affaires, mais elles nous permettront de continuer pendant ces périodes, nous aideront à rémunérer notre personnel et à assurer notre subsistance », a déclaré Grover.

Riyaaz Amlani, PDG et directeur général d’Impresario Handmade Restaurants, qui possède des marques telles que Smoke House Deli et Social, a déclaré que lorsqu’ils sont commandés directement, les restaurants peuvent avoir un contrôle de bout en bout sur la qualité de la nourriture et la façon dont elle est livrée. Amlani a expliqué que lorsqu’un client commande directement auprès des restaurants au lieu d’applications d’agrégation, les restaurateurs économisent une grosse somme d’argent qui leur aurait autrement servi de commissions, parfois jusqu’à 25-30%. La commande directe permet aux restaurants de répercuter cette économie sur leurs utilisateurs. «Nous avons un vaste réseau de 57 restaurants dans 16 villes indiennes. Les clients font confiance à nos marques que nous avons construites depuis plus de 20 ans et cela nous aide certainement à faire correspondre les agrégateurs tiers en termes de portée et d’échelle des clients », a déclaré Amlani.

