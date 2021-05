Eau sombre: grâce aux épurateurs d’échappement, alors que les navires polluent moins l’air, leur empreinte de pollution de l’eau augmente

Dans ce contexte, alors que l’Inde se lance dans son programme Sagarmala, elle devra continuer à ne pas permettre à un type de pollution de muter en un autre au nom de l’action verte.

Un mouvement pour réduire la pollution de l’air par les navires, ironiquement, semble augmenter la pollution de l’eau, note un rapport dans Science. Le soufre des gaz d’échappement des navires contribue de manière significative à l’appauvrissement de la couche d’ozone. La vision Suplhur 2020 de l’Organisation maritime internationale (OMI) estime que les normes de plafonnement de la teneur en soufre dans le carburant des navires entraîneront une baisse de 77% des émissions globales d’oxyde de soufre des navires, soit une réduction annuelle de 8,5 millions de tonnes de SOx.

Le 1er janvier 2020, l’OMI, un organisme des Nations Unies, a commencé à faire appliquer une règle interdisant les carburants soufrés. Étant donné que le carburant à faible teneur en soufre peut être très coûteux, il a permis aux navires d’installer des épurateurs d’échappement qui utilisent de l’eau pulvérisée à grand volume et à grande vitesse pour absorber les polluants des gaz d’échappement.

Il existe deux types d’épurateurs – ceux en boucle ouverte qui rejettent les eaux usées de l’épurateur dans la mer / au port et ceux en boucle fermée qui traitent les eaux usées avant de les déverser. Au moment de l’adoption des nouvelles normes, on espérait que davantage de navires seraient équipés de systèmes de lavage en boucle fermée.

Alors que l’interdiction du carburant riche en soufre a entraîné une augmentation de l’installation d’épurateurs (250 navires en 2015 contre 4 300 navires en 2021), les données du début de l’année dernière ont montré que les épurateurs étaient extrêmement en boucle ouverte. Les deux types d’épurateurs ont conduit au rejet de 10 gigatonnes d’eaux usées d’épurateurs contenant des polluants dangereux et des produits chimiques toxiques, y compris des hydrocarbures cancérigènes.

Cela a mis en danger non seulement les écosystèmes marins sensibles le long des routes maritimes les plus populaires, mais menace également la santé humaine par la consommation de fruits de mer. Dans ce contexte, alors que l’Inde se lance dans son programme Sagarmala, elle devra continuer à ne pas permettre à un type de pollution de muter en un autre au nom de l’action verte.

