Eavesdropper – AR / VR push: le moment est venu pour une nouvelle technologie d’entrer sur le marché de masse, mais la tarification doit jouer son rôle

Alors que l’AR / VR est en jeu depuis longtemps maintenant, en particulier en tant que dispositifs de jeu ou pour les applications commerciales et de recherche, un problème important entravant l’adoption par le marché de masse a été le prix.

Jusqu’à l’année dernière, si quelqu’un avait émis l’opinion que 2021 serait le tournant de la réalité augmentée et virtuelle, peu de gens auraient cru que les gens feraient un si grand acte de foi et encourageraient l’adoption de ces appareils. Cependant, les verrouillages, les visioconférences et la dépendance au travail à domicile ont tout changé en un an. De plus en plus de personnes essaient de se connecter en ligne et il est peu probable que les entreprises basculent à nouveau vers les modes hors ligne complets. Les conférences fonctionneront dans un modèle hybride, et avec une explosion de nouvelles fonctionnalités – suppression du bruit, sondages d’opinion en direct – il y a peu de chances de sevrer les gens de l’Internet. En revanche, il y a un problème de fatigue du zoom. Étant donné que les entreprises pourraient continuer leurs événements, le marché a été assailli par trop de visioconférence et du même genre.

Des entreprises comme Spatial réinventent la visioconférence avec la technologie VR. Les entreprises peuvent non seulement créer un environnement de bureau pour se rencontrer, mais améliorer la productivité, mais elles peuvent également créer un modèle réaliste d’employés pour interagir avec leurs collègues. Bien que l’animation constitue toujours une grande partie des appels en réalité virtuelle, les graphismes s’améliorent avec le temps. Et puis il y a la poussée de Facebook.

Un rapport de The Verge souligne que les divisions AR / VR de Facebook représentent désormais un cinquième de ses effectifs. Jusqu’en 2017, seuls 5% de ses employés appartenaient à la division AR / VR, travaillant principalement sur le produit Oculus VR acheté par Facebook. Aujourd’hui, l’entreprise compte près de 10 000 employés dans la division Reality Labs.

Cette poussée intervient à un moment où Facebook travaille également sur de nouvelles lunettes AR, qui, selon lui, stimuleront le marché des variables intelligentes et donneront à l’entreprise suffisamment de données pour capitaliser sur ses produits.

Facebook n’est pas la seule entreprise qui cherche à capitaliser sur la RA / VR. Reliance Jio, l’année dernière, a annoncé un appareil VR à faible coût, qui, selon elle, transformera le marché en ce qui concerne les achats et l’éducation.

Et, pour que les prix s’effondrent, soit davantage d’entreprises doivent entrer sur le marché, soit les grands géants de la technologie doivent accélérer leurs efforts.

L’autre problème pour AR / VR est les problèmes de confidentialité. Les grandes technologies étant déjà sous surveillance sur l’utilisation des données et le pouvoir de marché, les entreprises devront redonner quelque chose aux utilisateurs pour obtenir plus de données et les amener à accepter de partager plus d’informations.

Mis à part les gains de données, AR et VR devront également augmenter l’interaction. À l’heure actuelle, la plupart des appareils ont une portée et une batterie limitées, ce qui nuit à une utilisation à long terme. La technologie a à nouveau besoin d’un moment Pokemon Go.