EB Games est rebaptisé GameStop Canada

30 juillet 2021 – 11h25

La branche canadienne d’EB Games va changer sa marque pour GameStop Canada à l’avenir.

Comme l’a révélé ce dernier sur Twitter, le nouveau nom entrera en vigueur d’ici la fin de l’année pour les magasins au Canada. On ne sait pas pourquoi l’entreprise a pris cette décision, mais c’est apparemment le résultat des « commentaires de nos précieux clients et actionnaires ». En pratique, il s’agit probablement d’une tentative de simplifier l’image de marque de l’entreprise.

GameStop est propriétaire d’Electronic Boutique depuis 2005, date à laquelle il a racheté l’entreprise pour la modique somme d’un milliard de dollars.

Cette nouvelle intervient dans le sillage d’une année plutôt tumultueuse pour GameStop. 2021 a commencé avec des actions de la société atteignant des sommets absurdes grâce aux membres du sous-programme r/WallStreetBets qui ont découvert que les actions de GameStop étaient réduites à des niveaux insensés.

La société a annoncé que le directeur financier Jim Bell démissionnait en février, mais des rapports ont révélé plus tard qu’il avait été forcé de partir. Le PDG de GameStop, George Sherman, a également démissionné en avril, mais le fait avec un parachute doré de 179 millions de dollars grâce au cours élevé de l’action.

Le vétérinaire d’Amazon Matt Furlong le remplace en tant que directeur général, tandis que “l’investisseur activiste” Ryan Cohen a pris le poste de président.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

