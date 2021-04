Ebang réfute les allégations de Bitcoin “ China Hustle ” alors que le cours de l’action baisse de 20%

Le cours de l’action de la société minière chinoise Bitcoin (BTC) Ebang continue de baisser, tandis que la société réfute les affirmations formulées dans un rapport de Hindenburg Research selon lesquelles elle volait l’argent des investisseurs américains.

Le rapport Hindenburg Research, publié le 6 avril, décrit Ebang comme «simplement le dernier chapitre de la« China Hustle »déguisé en un jeu minier Bitcoin.» Le rapport allègue qu’Ebang a levé des centaines de millions de dollars par le biais d’offres publiques aux États-Unis sous le couvert de fonctionner en tant que société minière Bitcoin.

L’argent collecté lors des rondes de financement aurait été canalisé hors de la société dans «une série d’accords opaques avec des initiés et des contreparties douteuses». Ebang se décrit comme un «principal producteur de machines minières Bitcoin», mais selon les recherches de Hindenburg, la société n’a pas publié de nouveau produit depuis 2019 et ses ventes ont diminué régulièrement depuis.

Ebang, avec Canaan Creative, est l’une des deux seules sociétés minières chinoises de Bitcoin cotées en bourse sur les marchés boursiers américains. Le cours de l’action NASDAQ: EBON a reculé de 20% depuis le début de la semaine. Après s’être négocié à 6,35 $ lundi, le cours de l’action avait chuté à 5,00 $ à la clôture de mardi, ce qui équivaut à des pertes de 21%. L’action a depuis rebondi à 5,03 $, laissant des pertes hebdomadaires supérieures à 20%.

Le rapport Hindenburg allègue qu’Ebang a vu que l’écriture était sur le mur de son entreprise de forage minier, qui produirait des machines de qualité inférieure à celle des concurrents locaux. La société se serait ensuite transformée en un échange de crypto-monnaie, baptisé Ebonex. L’annonce initiale a apparemment augmenté la capitalisation boursière EBON de 922 millions de dollars.

Les chercheurs de Hindenburg affirment avoir découvert que la bourse Ebonex avait été achetée auprès d’un fournisseur de services d’échange de crypto appelé Blue Helix, qui propose des échanges «prêts à l’emploi» sans argent à l’avance.

Après son lancement il y a quelques mois à peine, Ebonex a miraculeusement grimpé en flèche pour enregistrer certains des volumes d’échanges les plus élevés au monde, malgré l’absence de présence en ligne. Ses chiffres prétendument fictifs ne sont pas enregistrés sur les sites Web de suivi du marché de la cryptographie comme CoinMarketCap ou CoinGecko, et Hindenburg qualifie toute l’affaire de «encore une mise en garde pour les investisseurs de détail inexpérimentés».

Le rapport a suscité une réponse officielle d’Ebang International Holdings Inc, qui a affirmé que l’examen était plein de spéculations et d’allégations non étayées. L’annonce indiquait qu’Ebang examinerait les affirmations de Hindenburg et prendrait les mesures nécessaires pour protéger ses investisseurs.

«Sur la base de l’examen par l’équipe de direction de la société, nous pensons que le rapport Hindenburg contient de nombreuses erreurs, des spéculations non étayées et des interprétations inexactes des événements», a déclaré l’annonce.

Il a ajouté: «Le conseil, avec son comité d’audit, a l’intention de poursuivre l’examen et l’examen des allégations et des informations erronées qui y figurent et prendra toutes les mesures nécessaires et appropriées qui pourraient être nécessaires pour protéger les intérêts de ses actionnaires.»