Ebanie Bridges se moque d’Eddie Hearn lors de la pesée et suscite une grande réaction de la foule en tenant une écharpe de Leeds

Ebanie Bridges s’est fait aimer des supporters de Josh Warrington à Leeds United lors de leur pesée vendredi.

L’Australien 6-1 (3 KOs) devrait affronter Mailys Gangloff sur l’undercard du match revanche de Warrington avec Mauricio Lara ce week-end.

Salle d’allumettes

Ponts est 6-1 (3 KOs)

Bridges s’est moqué d’Eddie Hearn sur les réseaux sociaux

Ce sera le deuxième combat de Bridges sur la piste de retour après sa défaite pour le titre mondial contre Shannon Courtenay en avril.

Après avoir commencé sa carrière dans son Australie natale et atteint un record de 5-0, un tir au titre surprise est arrivé.

Il y avait de nombreux critiques de la décision de la WBA de sanctionner Courtenay vs Bridges pour leur ceinture de poids coq, mais le combat s’est déroulé à l’intérieur du ring.

Le Britannique a remporté la victoire à la fin d’une guerre aller-retour en dix rounds.

Salle d’allumettes

Bridges a obtenu l’approbation des fans avec une écharpe de Leeds

Salle d’allumettes

Lors de sa dernière pesée, Hearn détourna les yeux en plaisantant

Bridges a quitté le ring avec un œil massivement gonflé, mais en avait fait assez pour gagner de nouveaux combats au Royaume-Uni.

Elle est revenue avec une victoire sur Bec Connolly au Fight Camp et est maintenant de retour en action moins d’un mois plus tard.

Bridges veut une revanche avec Courtenay, mais devra maintenant se contenter d’un combat contre Gangloff pour le moment.

Lors de la pesée, les fans de Leeds ont afflué pour voir Warrington et ont également applaudi bruyamment Bridges alors qu’elle portait une écharpe de Leeds United et chantait l’hymne du club “Marching On Together”.

