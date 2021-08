eBankX se lance avec une vente de jetons EBX lucrative ! ⋆ Crypto nouveaux médias

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

La vente de jetons EBX est MAINTENANT en ligne, visitez www.eBankX.io (plateforme eBankX) pour acheter maintenant !

Qu’est-ce qu’EBX ?

EBX est le jeton natif basé sur ERC-20 pour la plate-forme eBankX, avec une offre totale de 100 millions de jetons seulement. La fonction principale du jeton EBX est d’alimenter l’écosystème eBankX qui à son tour profite à tous les utilisateurs.

Contrairement aux concurrents sur d’autres plates-formes, le jeton EBX révolutionnera l’industrie de la cryptographie, car les propriétaires d’EBX bénéficieront de plusieurs récompenses ainsi que d’un retour sur investissement énorme, car la valeur du jeton devrait augmenter considérablement.

Les détenteurs de jetons EBX sont récompensés pour acheter et posséder des jetons, des commissions commerciales de référence et des frais de transaction inférieurs aux remises en argent sur les achats et à l’assurance qu’eBankX exploite quotidiennement de nouvelles cryptos en utilisant uniquement des énergies renouvelables.

Qu’est-ce que la plateforme eBankX ?

eBankX est une plate-forme financière entièrement sous licence et réglementée, pour tous les utilisateurs du monde entier, utilisant une technologie de pointe qui fournit à ses utilisateurs une plate-forme multiservices sûre et sécurisée.

L’échange numérique de crypto-monnaie bénéficie de mesures de sécurité robustes, d’un code propriétaire et d’une conformité et de pratiques de pointe. De plus, l’échange peut gérer dix millions de transactions par seconde et est évolutif huit fois selon les besoins. En comparaison, Binance est connu pour gérer environ 1,4 million de transactions par seconde.

La conformité est un élément clé d’eBankX : « Nous nous efforçons de garantir que l’expérience eBankX est totalement sûre et conforme. Une surveillance en direct avancée et des contrôles réguliers garantissent qu’aucune interruption de service n’est subie par nos utilisateurs, contrairement à d’autres fournisseurs. L’objectif est de fournir des services sûrs et efficaces en instaurant la confiance et la transparence. », déclare Brett Old, responsable de la conformité chez eBankX.

Pourquoi choisir eBankX ?

Plateforme unique offrant des récompenses sûres, sécurisées et multiples. eBankX propose un centre de récompenses complet, qui comprend le programme de parrainage. Tous les utilisateurs d’eBankX reçoivent 25 $ de jetons EBX chaque fois qu’ils présentent un nouvel utilisateur sur la plate-forme.

En plus du programme de parrainage, eBankX fournit un centre de récompenses complet pour inclure des remises en argent sur les achats et des remises sur les frais de trading crypto. Les utilisateurs peuvent également participer à des concours de parrainage pour gagner des récompenses cohérentes.

«Nous offrons 25 $ de jetons EBX aux utilisateurs qui réfèrent la plate-forme à d’autres, tout en encourageant le jalonnement EBX qui offre des remises en argent sur les achats, des remises pour les transactions cryptographiques et même des commissions sur les frais commerciaux. Nous nous sommes assurés d’avoir couvert toutes les bases pour permettre aux utilisateurs d’en bénéficier. » déclare Ludmila Nekola, Marketing XXX d’eBankX.

Énergies renouvelables et fermes minières cryptographiques

eBankX introduira des fermes de crypto-minage alimentées par des énergies renouvelables. Seules les devises populaires et demandées telles que BTC et ETH seront extraites, ce qui augmentera continuellement la valeur du jeton EBX à mesure que les bénéfices seront réinvestis sur la plate-forme, ce qui garantit également que la liquidité de la plate-forme augmente constamment.

Les fondateurs d’eBankX sont conscients de l’impact de la plate-forme sur les futures opérations minières, leur permettant d’être alimentées par des énergies renouvelables vertes, telles que l’énergie solaire. Les retours d’EBX devraient financer les opérations et aider les investisseurs très riches tels qu’Elon Musk à réaliser leur vision d’un écosystème de trading de crypto-monnaie vert.

L’objectif est de fournir des services commerciaux et financiers de qualité et efficaces en instaurant la confiance et la transparence.

Augmentation de la valeur des jetons EBX

Le jeton EBX ne sera émis que via la plate-forme eBankX et est actuellement disponible à son taux le plus bas de 0,20 $ par EBX. La valeur lors du lancement passera à 0,25 $ pour atteindre 2 $ à l’étape finale de la vente de jetons.

Les fondateurs lancent des jetons EBX sur le marché, phase par phase, aidant la demande à atteindre un crescendo avant de passer à la phase suivante. Étant donné que les utilisateurs d’eBankX bénéficieront déjà de remises et de récompenses, la valeur d’EBX devrait encore augmenter.

Comment rejoindre l’écosystème eBankX ?

Visitez www.ebankx.io et créez un compte, complétez le KYC et achetez. Ce que eBankX fait avec le jeton EBX est radical – les utilisateurs en bénéficient par rapport aux autres plates-formes, plus il y a de jetons EBX détenus, plus l’avantage est grand, sans parler d’un écosystème financier à guichet unique.

À propos d’eBankX

eBankX est une plate-forme numérique complète à guichet unique pour les devises Crypto et FIAT, offrant un moyen facile d’acheter, de vendre et de gérer de l’argent et des actifs, rapidement et en toute sécurité. La plate-forme est tout ce qui définit l’écosystème unique pour l’argent FIAT traditionnel et les crypto-monnaies.

