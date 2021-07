Ébauche technique : Culture des conducteurs dangereux

Lors de la deuxième séance de qualification d’hier pour le Grand Prix d’Autriche de ce week-end, Fernando Alonso a échappé de justesse à ce qui aurait pu être un accident catastrophique avec Sebastian Vettel.

Alors que les pilotes tentaient de trouver un espace libre suffisant pour une manche de qualification, plusieurs ralentissaient dans le complexe des virages 9-10 et l’Alpine évitait à peine le contact avec l’Aston Martin alors qu’Alonso contournait le virage 9 du Red Bull Ring aveuglément avec une vitesse de fermeture sur Vettel à plus de 100 km/h.

Les pilotes effectuant des tours de qualification rapides ont souvent été gênés pour rencontrer des concurrents plus lents, mais ce type d’incident extrêmement dangereux est de plus en plus fréquent et est le résultat de plusieurs facteurs.

En raison des réglementations techniques actuelles, une voiture de F1 actuelle dépend principalement des surfaces aérodynamiques supérieures pour créer un appui et est extrêmement sensible au sillage turbulent, ce qui rend presque impossible d’obtenir un temps de qualification compétitif tout en suivant de près une autre voiture.

En satisfaisant la spécification de la FIA d’un pneu avec des caractéristiques pour satisfaire l’objectif principal d’« ajouter au spectacle », Pirelli fournit un pneu avec les caractéristiques principales d’une très petite fenêtre d’opportunité de performance de pointe avec un niveau d’adhérence ultime qui souvent ne verra même pas un tour complet.

Même si elle n’est pas liée à l’incident d’Alonso, la position de l’entrée des stands au Red Bull Ring est dans une position dangereuse, essentiellement au sommet du virage 9, et comme la vitesse de virage d’une F1 moderne a augmenté, cette position d’entrée est devenue de plus en plus dangereux.

Dans les notes officielles des directeurs de course de la FIA publiées avant le week-end, Michael Massi a explicitement préempté et réitéré l’article 27.4 du règlement sportif Conduire inutilement lentement et Vettel a été sanctionné d’une pénalité de trois places sur la grille en conséquence.

Cependant, alors que la Formule 1 a le « policier » sous la forme de la FIA, du directeur de course et des commissaires sportifs, qu’en est-il de la responsabilité des pilotes eux-mêmes dans la défense de leur propre sécurité et la responsabilisation de leurs pairs ?

En effet, au sein de la Grand Prix Drivers Association, les chauffeurs disposent d’un organisme sectoriel dont l’objectif premier est de défendre la sécurité des conducteurs.

Au lendemain de la mort d’Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger, et de la terrible blessure de Karl Wendlinger, le GPDA a joué un rôle essentiel dans le changement de perspective de la F1 envers la sécurité et a contribué à l’héritage qui a permis au sport d’être le plus sûr qu’il n’ait jamais été.

Mais, en l’absence de rappels horribles, la complaisance s’installe-t-elle ?

Dans un monde parfait, le GPDA pourrait être quelque chose de différent du tigre édenté inutile qu’il est maintenant devenu et tenir ses membres responsables et plaider à nouveau pour la sécurité des conducteurs.

Peut-être qu’alors… les quasi-accidents comme hier n’arriveront pas.