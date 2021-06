Ébauche technique : la configuration par temps humide de la Formule 1

in

Les prévisions météorologiques pour le Grand Prix de Styrie 2021 au Red Bull Ring de Speilberg incluent une forte probabilité d’une séance de qualification sèche suivie d’une course humide.

Trouver le temps au tour sur le mouillé dans une Formule 1 est bien plus que simplement savoir qui est le Rainmaster derrière le volant.

Il s’agit d’ingénierie et de compromis.

En fait, même si le meilleur pilote pluie sur la grille est au volant, si la configuration de la voiture est erronée, le temps au tour ne sera pas trouvé.

Alors, comment une équipe de F1 va-t-elle préparer une voiture pour qu’elle soit rapide sur le mouillé ?

Avant de considérer cela, il est important de reconnaître qu’en F1 moderne, à moins que les qualifications ne se déroulent dans des conditions humides sachant que la course sera également humide, il est fort probable qu’une configuration spécifique à l’eau ne sera pas utilisée.

Premièrement, certains changements qui auraient été apportés dans le passé ne sont plus autorisés. Par exemple, le rapport de démultiplication et les cartographies du moteur sont des changements évidents qui offrent de bons avantages en termes de performances dans des conditions humides qui ne sont plus autorisées.

Évidemment et simplement, les conditions humides réduisent l’adhérence. L’aire de contact du pneu est compromise par l’eau et les vitesses dans les virages sont réduites en conséquence.

Une configuration humide de F1 consiste essentiellement à regagner autant d’adhérence que possible.

Les ailes avant et arrière sont généralement réglées avec les axes de corde du plan principal à des angles beaucoup plus grands par rapport à l’horizontale dans une configuration humide. La stratégie aérodynamique d’une F1 sur sol mouillé consiste à maximiser l’adhérence à basse vitesse.

Il est également important de se rappeler qu’à des vitesses de virage plus basses, la charge aérodynamique fournie par le sol est nettement moindre et cela modifie également le centre de pression aérodynamique de la voiture. Cela met davantage l’accent sur les réglages des ailes et la nécessité d’augmenter la charge qu’elles fournissent.

Une F1 contemporaine est classée comme à fond plat et est plus sujette à l’aquaplane dans des conditions humides à grande vitesse. Une partie extrêmement critique d’une configuration humide est une augmentation de la hauteur de caisse globale, à la fois à l’avant et à l’arrière.

Non seulement une garde au sol accrue réduira le risque que les pneus surfent sur les eaux souterraines, mais le risque de toucher le fond à grande vitesse est également réduit. Le talonnage d’une F1 à grande vitesse sur sol mouillé peut entraîner une perte d’adhérence instantanée et catastrophique.

Les méthodes mécaniques pour rechercher plus d’adhérence dans une configuration humide comprennent l’augmentation du carrossage et du pincement négatifs, en particulier à l’avant. Les taux de ressort sont réduits et les amortisseurs sont adoucis à la fois dans la bosse et le rebond, en particulier les plages de réglage à basse vitesse.

Il n’est pas rare d’utiliser des clapets spécifiques pour conditions humides, les « wet specials ». Surtout, et en raison de la réduction des vitesses de virage dans des conditions humides, la conformité latérale est considérablement réduite.

Trop de contrôle du roulis sur sol mouillé peut être préjudiciable et réduire l’adhérence latérale. Les arceaux de sécurité sont ramollis au minimum et très souvent, les arceaux de sécurité arrière seront complètement déconnectés.

L’un des impacts les plus importants du temps humide sur les performances d’une F1 est l’augmentation significative des distances de freinage.

Des composés de plaquettes de frein à plus basse température (plus doux), en particulier à l’avant, peuvent être utilisés et des ajustements de polarisation de frein effectués en réduisant la polarisation avant vers l’arrière. Dans les années passées, même des rotors spécifiques au temps humide étaient utilisés.

Il existe des techniques spécifiques de conduite sur sol mouillé que les conducteurs utiliseront sur sol mouillé, mais sans approfondir celles-ci, il existe deux techniques associées aux spécificités techniques. Dans des conditions humides, les conducteurs utiliseront différentes techniques de freinage telles que la cadence et le freinage de fuite pour minimiser le blocage des essieux et assurer un transfert de poids progressif vers l’avant de la voiture, car il serait réglé plus doucement.

Les conditions humides nécessitent évidemment des pneus différents, et les pneus Pirelli intermédiaires et pleins humides remplissent très bien cet objectif. La pression des pneus est également réduite pour aider à améliorer l’adhérence qu’ils offrent.

Il est intéressant de noter que dans le passé, le choix du pneu pour temps de pluie utilisé était à la discrétion de l’équipe et certains avaient un membre dans l’équipe qui était un expert dans l’art noir de sculpter des modèles de temps humide dans des slicks composés très doux. Ces techniciens étaient très recherchés, souvent débauchés par d’autres équipes et très bien payés.

Conformément au règlement sportif en vigueur, les voitures entrent en parc fermé après les qualifications et les changements de réglages ne sont pas autorisés avant la course. Malheureusement, cela s’applique même si une course est déclarée humide.

Bien sûr, l’utilisation de pneus pluie est autorisée, mais le seul changement de fond autorisé si une course est déclarée humide est de freiner les conduits.

Dans le passé, les conditions de Parc Fermé post-qualification n’existaient pas et lorsqu’une course était mouillée, non seulement nous avions le privilège de voir les pilotes Rainmaster démontrer leurs compétences supérieures en temps de pluie, mais aussi de merveilleuses démonstrations d’agilité d’ingénierie alors que les équipes s’efforçaient de s’adapter à un configuration humide la meilleure dans un court laps de temps.

Il semble très regrettable et au détriment du sport que la F1 moderne ne nous permet plus d’assister à ces défis d’ingénierie.