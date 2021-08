EBay apporte des machines de sacs à main de luxe à New York, Los Angeles – WWD

in

Certains résidents de New York et de Los Angeles ont peut-être remarqué un spectacle intrigant jeudi, alors qu’eBay ouvrait ses premières machines à main de luxe dans le quartier DUMBO de Brooklyn et Silver Lake à Los Angeles.

Les installations, disponibles pendant deux jours seulement, sont similaires, mais pas tout à fait identiques, aux distributeurs automatiques de cosmétiques, d’écouteurs ou de produits touristiques dans les aéroports. Les unités fonctionnent davantage comme des centres de jeux dotés de technologies, les participants inscrits répondant à des questions-questionnaires pour courir la chance de gagner l’un des six sacs tels que Hermès Birkin, Chanel Classic, Prada Diagramme, Louis Vuitton Nano Speedy Monogram et autres.

“Les acheteurs de luxe d’EBay pensent constamment à leur prochain sac à main de créateur”, a déclaré Tirath Kamdar, directeur général du luxe de l’entreprise. « De la même manière que les distributeurs automatiques traditionnels sont pratiques, eBay rend le luxe instantanément accessible, en proposant des sacs à main de créateurs directement aux passionnés de New York et de Los Angeles, tout en démontrant l’incroyable inventaire disponible sur le marché.

Les joueurs s’inscrivent à l’avance sur eBayHandbagMachine.com avant de pouvoir utiliser l’une des machines, bien qu’un nombre limité de commandes soit disponible. Une fois là-bas, ils seront confrontés à des questions sur le luxe conçues pour tester leurs connaissances sur les « sacs à main tout », a déclaré eBay. Il met également le jeu à la disposition du grand public via ses comptes Instagram et Twitter.

Tous les sacs à main ont été vérifiés par le biais de la « Garantie d’authenticité des sacs à main de luxe » de la société, un programme qui couvrait d’abord les montres haut de gamme et les baskets de collection avant de s’étendre aux sacs en juin.

Depuis lors, il a authentifié plus d’un million d’articles dans les trois catégories, selon la société, qui a également noté que lorsque le programme s’est étendu cet été, ses ventes de luxe atteignaient un niveau record, avec une augmentation de 30 % en glissement annuel. augmentation de l’année.

EBay a également dévoilé un court métrage intitulé “A Is for Authenticity”, une vidéo narrée par le célèbre styliste de mode Law Roach qui emmène les téléspectateurs dans les coulisses du programme.