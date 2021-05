EBay Crypto Alert: ce que le PDG d’Ebay a dit à propos des plans Bitcoin et NFT potentiels

EBay (NASDAQ:EBAY) est à la hausse lundi alors que le PDG de la société discute de la possibilité que la cryptographie et les NFT arrivent sur la plate-forme.

Source: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Bien qu’il ne semble pas qu’il y ait de plans immédiats pour intégrer la cryptographie et les NFT sur eBay, l’idée est en train de circuler. La société en a dit autant sur la cryptographie dans la déclaration suivante fournie à ..

«Nous recherchons toujours les modes de paiement les plus pertinents et continuerons de les évaluer à l’avenir. Nous n’avons pas de plans immédiats, mais il (la cryotomonnaie) est quelque chose que nous surveillons. »

En plus de cela, le PDG d’eBay, Jamie Lannon, a également parlé de l’ajout de crypto ou de NFT au site Web. Une récente interview sur CNBC l’a vu parler de cette possibilité. Vous pouvez voir ses déclarations ci-dessous.

«Nous explorons des opportunités sur la façon dont nous pouvons l’activer (NFT) sur eBay de manière simple. Tout ce qui est à collectionner est sur eBay depuis des décennies et le restera au cours des prochaines décennies. »

Pay Pal (NASDAQ:PYPL) fait partie des entreprises qui ont commencé à accepter les crypto-monnaies alors qu’elles continuent de gagner en popularité. Cependant, il y a quelques restrictions qui valent la peine d’être notées à propos de son système. Vous pouvez en savoir plus ici.

Alors, comment le stock EBAY réagit-il à la nouvelle qu’il pourrait plonger ses orteils dans la crypto et la NFT? Pas aussi fort que vous pourriez vous y attendre. La société n’a déplacé que 5,9 millions d’actions au moment de la rédaction de cet article. Cela l’amènera probablement à se rapprocher de son volume de négociation moyen quotidien.

En ce qui concerne le cours de son action, l’action EBAY était en hausse de 2,9% lundi après-midi. Il est également en hausse de 11,5% depuis le début de l’année.

De plus en plus d’entreprises commencent à accepter les crypto-monnaies, ce qui légitime davantage les actifs numériques.

Cela comprend un certain nombre de grands noms qui méritent d’être mentionnés. Parmi eux se trouvent Tesla (NASDAQ:TSLA) embrassant Bitcoin (CCC:BTC-USD), Visa (NYSE:V), Microsoft (NASDAQ:MSFT), et beaucoup plus. Vous pouvez vous familiariser avec les entreprises qui prennent la cryptographie au sérieux ci-dessous.

Plus d’entreprises acceptant la crypto

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.