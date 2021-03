EBay, Etsy, Mercari, Offer Up et Poshmark annoncent la coalition PASS – WWD

Lorsque la loi INFORM Consumers Act a été introduite la semaine dernière, plusieurs marques et détaillants ont soutenu l’effort visant à contrecarrer les opérateurs de contrefaçon avec de nouvelles exigences de transparence des vendeurs. Mais pas tout le monde.

Mardi, eBay, Etsy, Mercari, OfferUp et Poshmark ont ​​déclaré avoir formé la Coalition pour protéger les petits vendeurs américains, ou PASS Coalition, pour s’attaquer à ce qu’ils considèrent comme des règles injustes qui pourraient nuire aux petits vendeurs. Le premier est le projet de loi INFORM.

La loi, dont le nom abrégé signifie «Intégrité, notification et équité dans les marchés de vente au détail en ligne», obligerait les marchés en ligne à divulguer aux consommateurs des informations sur les vendeurs tiers, y compris le nom, l’adresse, le courrier électronique et le téléphone, sous peine de sanctions civiles. L’idée est de contrôler les fournisseurs pour détecter et bloquer les contrefacteurs, les vendeurs de marchandises volées, les escrocs et autres opérateurs illicites, dont certains peuvent même vendre des marchandises dangereuses.

Les règles s’appliqueraient aux vendeurs à fort volume avec 200 ventes ou plus totalisant au moins 5 000 $ sur une période d’un an.

The Buy Safe America Coalition – qui comprend Gap Inc., JC Penney Co. Inc., Levi Strauss & Co., Birkenstock, Dick’s Sporting Goods, Ulta Beauty et d’autres détaillants, ainsi que des groupes tels que Retail Industry Leaders Association, American Apparel & Footwear Association, les distributeurs et détaillants de chaussures d’Amérique et la Fashion Jewelry and Accessories Trade Association, entre autres, ont qualifié cet acte d’approche de «bon sens».

Mais les critiques décrivent INFORM comme une prise de masse à un problème lorsqu’un scalpel est nécessaire. Parmi eux, la nouvelle coalition PASS, qui estime que le projet de loi pourrait nuire aux vendeurs indépendants et aux petits commerçants tiers.

«Ces problèmes sont d’une importance cruciale pour les millions d’Américains qui comptent chaque jour sur nos marchés pour gagner de l’argent supplémentaire en vendant des articles d’occasion et d’occasion tout en soutenant une façon plus abordable et plus durable de faire leurs achats», a déclaré Amber McCasland, vice-présidente, membre fondatrice de la Coalition. des communications chez Poshmark.

PASS pense que les grandes entreprises pourraient faire face aux nouvelles exigences, créant des avantages qui accableraient injustement les petits vendeurs et entrepreneurs en ligne. Les vendeurs indépendants qui n’ont pas de DBA (statut «faisant affaire en tant que») ou une autre entité commerciale devraient indiquer leurs vrais noms, adresses et autres informations.

«Exiger de nos vendeurs – dont beaucoup sont des femmes vendant des articles de leurs placards – de divulguer publiquement des informations personnellement identifiables est très préoccupant car cela pourrait compromettre leur vie privée, leur sécurité et leur capacité à prospérer», a-t-elle poursuivi. «Nous pensons qu’il est possible de trouver des solutions politiques qui prennent en compte et protègent les intérêts des petits vendeurs en ligne américains.»

Alors que mardi marque le lancement officiel de la coalition, ses membres ont communiqué avec les auteurs du projet de loi dans les coulisses pour faire la lumière et encourager des approches plus nuancées. Etsy, pour sa part, a déclaré à WWD qu’elle était en pourparlers avec les auteurs du projet de loi INFORM sur les nuances de son marché.

Par exemple, si les informations de contact d’un vendeur étaient partagées avec les acheteurs, ce n’est pas seulement un risque pour la personne, mais cela compromet également la capacité d’Etsy à assurer l’intégrité du vendeur et la protection des consommateurs, si les communications ont lieu en dehors de sa plate-forme.

«Nous nous engageons à travailler avec les décideurs politiques pour trouver des solutions créatives qui protègent à la fois les consommateurs et les petites entreprises», a déclaré Jeffrey Zubricki, responsable des relations avec le gouvernement américain chez Etsy, «mais une approche unique pour lutter contre les produits contrefaits ou volés. menace les fabricants et les conservateurs de produits uniques et vintage qui dépendent des marchés pour développer leurs activités. »

Les détaillants conviennent universellement que la contrefaçon est un fléau pour l’industrie. Mais avec de nouvelles coalitions à la mode, il est clair qu’ils ont des idées différentes sur la façon de les combattre, en établissant de nouvelles lignes de division entre les modèles.

Buy Safe America, fondée en août 2020, a été créée pour lutter contre les produits contrefaits sur des plateformes de commerce électronique comme Amazon. Il n’est donc pas surprenant que la Retail Industry Leaders Association, qui comprend des rivaux d’Amazon comme Best Buy Co. Inc., Target Corp. et Walmart Inc., adhère à la coalition.

Des critiques comme Adam Kovacevich, l’avocat de l’industrie de la technologie, pensent que Walmart utilise la lutte contre les contrefaçons d’Amazon – et les projecteurs du Congrès sur celle-ci ces derniers mois – comme une arme pour regagner la domination du marché. «Si les grands détaillants comme Walmart pouvaient ériger des obstacles réglementaires à l’activité de marché d’Amazon, cela donnerait aux acheteurs moins d’options. Et ce serait très bien avec le commerce de détail à grande surface », a-t-il écrit dans un article de mars Medium.

Pendant ce temps, des entreprises comme Poshmark, Etsy, eBay, Mercari et OfferUp ont leur propre intérêt à empêcher les vendeurs individuels de devenir des dommages collatéraux.