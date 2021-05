eBay interdit la vente d’articles de nudité, y compris des bandes dessinées et des dessins animés, à partir du 15 juin | La technologie

Si vous prévoyez de vendre sur eBay des bandes dessinées, des anime, des mangas, des CD de musique ou des DVD contenant de la nudité, ou des sous-vêtements transparents et qui la reflètent dans les boîtes, faites-le avant le 15 juin, car les normes associées à la nudité vont changer.

La plateforme eBay Déclarer la guerre au contenu adulte. Ça va beaucoup plus loin, alors aussi interdira la vente de tout produit présentant de la nudité, des sous-vêtements aux parfums ou aux disques de musique.

Au 15 juin, La section réservée aux adultes disparaît d’eBay. Vos produits cesseront d’être vendus ou devront s’adapter aux nouvelles règles.

Selon le compte The Verge, les vendeurs de produits pour adultes ont reçu cette semaine une déclaration d’eBay annonçant la fermeture de la section, et les produits qui à partir du mois prochain ne pourront pas être vendus dans leur boutique en ligne.

Selon les règles mises à jour qui apparaissent sur le site Web d’eBay, interdit la vente de produits qui montrent la nudité sur la couverture ou l’emballage, des livres aux bandes dessinées, aux films, etc. Cela comprend les sous-vêtements transparents, si les organes sexuels masculins et féminins sont représentés sur la photo sur la boîte, ou les seins ou les mamelons, dans le cas des femmes.

Des produits tels que des jouets sexuels ou des sous-vêtements peuvent éviter cette interdiction, en utilisant des packages où ils ne montrent pas la nudité.

Aussi la vente de contenu sexuellement explicite est interdite, y compris les films pornographiques, les magazines Playboy, les bandes dessinées, les dessins animés, les mangas et autres produits à contenu sexuel, même s’ils ne figurent pas sur la couverture.

Il y a quelques exceptions, avec un contenu érotique qui peut être considéré comme de l’art, mais il doit être étiqueté Nu et vendu uniquement dans des sections très spécifiques.

eBay est sur un terrain difficile, car de nombreux films grand public présentent un contenu sexuel fort, mais ils ne seront pas interdits. Alors, pourquoi un autre contenu le fait-il?

De la même manière, Est-ce de l’érotisme de montrer des sous-vêtements transparents où le mamelon est transparent, ou est-ce une description visuelle du produit?

Dans une déclaration envoyée à The Verge, eBay explique qu’il activera ces nouvelles règles car “eBay s’est engagé à maintenir une place de marché sûre et digne de confiance. À compter du 15 juin 2021, les articles qui affichent un contenu sexuel ou des poses sexuellement suggestives ne seront plus autorisé sur eBay.com. La catégorie “Tout le reste> Réservé aux adultes” ne sera plus disponible. Aucune nouvelle annonce ne sera autorisée dans la catégorie “Réservé aux adultes” et les annonces valides jusqu’à leur annulation prendront fin à leur date de renouvellement “.