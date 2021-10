eBay lance la campagne « Sirf nahi local, vendeur international »

Grâce à la série d’histoires uniques de cette campagne, les entrepreneurs indiens en herbe découvriront l’opportunité que leur offre l’exportation au détail.

eBay a lancé sa campagne de marketing axée sur les vendeurs « Sirf Local Nahi, International Seller ». Conceptualisée par Clevertize, la campagne vise à capturer les histoires uniques de vendeurs qui ont bravé l’adversité pour réaliser ce qu’ils s’étaient fixés et ont dépassé les frontières de l’Inde pour conquérir le marché international avec la plate-forme transfrontalière d’eBay.

La campagne « Sirf Local Nahi, International Seller » capture les histoires uniques de huit vendeurs indiens et leur esprit de conviction avec lequel ils ont non seulement développé leur activité avec eBay, mais aussi élargi l’horizon des aspirations de beaucoup. Selon l’entreprise, la campagne est une autre étape pour encourager et responsabiliser davantage de vendeurs indiens à prospérer à l’échelle mondiale. « Grâce à la série d’histoires uniques de cette campagne, les entrepreneurs indiens en herbe découvriront l’opportunité que leur offre l’exportation au détail et entendront les vendeurs comme eux, qui ont eu un rêve et l’ont réalisé, avec eBay par leur côté », a ajouté la société.

«Nous avons tous observé une conviction et une résilience sans précédent dont les entreprises, en particulier les PME, ont fait preuve pour rebondir pendant la pandémie. A travers cette campagne, nous avons voulu mettre en lumière quelques histoires inspirantes. Notre « campagne Sirf Local Nahi, International Seller » est un moyen par lequel nous voulons encourager des milliers d’entreprises indiennes à élargir leur horizon ambitieux et à adopter le commerce électronique transfrontalier comme canal pour les transformer en fières entreprises internationales », Pavan Ponnappa, directeur des catégories et du marketing, a déclaré eBay.

Pour Sagar Nidavani, PDG de Clevertize, Sirf Local Nahi, International Seller est un effort pour célébrer l’esprit d’entreprise de quelques-uns qui ont osé rêver grand ; rêve international. « C’est une collection d’histoires inspirantes de leur voyage. De nombreux entrepreneurs se connecteront avec eux car les défis sont similaires, mais leur détermination à surmonter les défis et à gagner contre vents et marées est extraordinaire. Avec cette campagne, eBay souhaite voir plus de vendeurs inspirés à se mondialiser et à contribuer à l’histoire des exportations de l’Inde », a-t-il ajouté.

Lire aussi : Twitter déploie de nouvelles fonctionnalités publicitaires et un algorithme remanié avant la poussée du commerce électronique

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.