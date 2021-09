Ebden et Purcell prennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Walkow et Hurkacz

09/04/2021

Le à 00:15 CEST

Les Australiens Matthieu ebden et Max purcell, numéro 69 de l’ATP et numéro 42 de l’ATP se sont respectivement imposés en huitièmes de finale de l’US Open en une heure et vingt-deux minutes par 6-4 et 7 (7) -6 (4) aux joueurs polonais Marche Szymon et Hubert Hurkacz, numéro 109 de l’ATP et, respectivement, numéro 56 de l’ATP. Avec ce résultat, la paire prend la place pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires “une seule fois”, tandis que la paire perdante n’a pas réussi à casser le service de leurs adversaires. De même, Ebden et Purcell ont réalisé un premier service de 74%, réussissant à remporter 80% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint une efficacité de 71% et ont remporté 68% des points de service. Enfin, au niveau des fautes, les joueurs vainqueurs ont commis 3 doubles fautes et leurs rivaux ont commis une double faute.

En huitièmes de finale, Ebden et Purcell affronteront les joueurs américains Évan roi et Chasseur reese demain samedi à partir de 17h00 heure espagnole.

Le tournoi se déroule à New York entre le 1er et le 11 septembre sur un court extérieur en dur. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.