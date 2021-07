07/03/2021

Le 07/04/2021 à 04:45 CEST

le canadien Gabriela Dabrowski, numéro 11 de la WTA et le croate Compagnon Pavic, le numéro 1 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant par 7-5 et 7 (10) -6 (8) en une heure et vingt-sept minutes aux Australiens Matthieu ebden Oui Samantha Stosur, numéro 70 de l’ATP et numéro 87 de l’ATP respectivement en seizièmes de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, Dabrowski et Pavic assurent la place pour les huitièmes de finale de Wimbledon.

La paire perdante a réussi à casser le service une fois, tandis que les gagnants, en revanche, ont réussi à le casser deux fois. De plus, Dabrowski et Pavic ont obtenu un premier service à 75 % et ont commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 76 % des points de service, tandis que leurs rivaux avaient un premier service de 69 % et 6 doubles fautes, réussissant à remporter 65 % des points à servir.

En huitièmes de finale, Dabrowski et Pavic affronteront les joueurs américains Hayley charretier Oui ponceuse gille.

Le tournoi se déroule à Londres entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 47 couples participent au tournoi.