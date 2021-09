Ebelthite d’EA dit que les éditeurs doivent expliquer les jeux aux parents

Le directeur des marchés commerciaux d’Electronic Arts au Royaume-Uni, Sam Ebelthite, a déclaré qu’il incombe aux éditeurs de jeux d’expliquer les jeux vidéo aux parents et aux tuteurs.

S’adressant à GamesIndustry.biz, le patron d’EA au Royaume-Uni a déclaré que les entreprises doivent prendre des mesures pour expliquer clairement le fonctionnement des jeux et comment s’assurer que leurs enfants peuvent en profiter en toute sécurité.

“En tant qu’éditeur, nous avons la responsabilité de rendre ces conversations aussi faciles et démystifiées que possible, de nous engager dans ce monde avec vos enfants et de prendre les décisions qui leur conviennent.

“Nous voulons que les gens apprécient nos jeux de manière responsable. Nous vendons du plaisir, nous sommes le temps de jeu des gens, et je pense qu’il est vraiment important que nous soyons une force positive pour cela.”

Il s’agit d’une campagne éducative que les organismes commerciaux – y compris l’UKIE du Royaume-Uni – mènent depuis un certain temps, EA s’étant joint à la mêlée le mois dernier avec l’initiative Play Together, Play Smart.

“Nous voulons avoir le même impact sur le monde des jeux vidéo”, a déclaré Ebelthite.

“Nous voulions travailler avec quelqu’un qui pourrait aider à rendre les jeux vidéo et ce monde numérique plus accessibles et plus faciles à naviguer pour les parents.”

Cela survient alors que des éditeurs, dont EA, ont été critiqués pour les modèles commerciaux de leurs jeux, en particulier ceux qui s’adressent directement aux enfants, comme la FIFA. L’entreprise fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires concernant son utilisation de loot boxes et fait également face à une énorme amende aux Pays-Bas pour cette pratique.

