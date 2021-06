Ebrahim Raisi remporte la présidentielle iranienne truquée en sa faveur

in

C’est un fervent critique de l’Occident, mais on ne s’attend pas à ce qu’il change fondamentalement la politique de l’Iran envers les États-Unis. Il est fidèle au chef suprême, mais il pourrait bientôt le remplacer. Et il vient d’être imprégné d’un pouvoir substantiel, mais il l’utilisera principalement pour faire les enchères de son patron.

C’est ce que le monde peut attendre du nouveau président iranien Ebrahim Raisi, qui a remporté vendredi l’élection présidentielle du pays – un concours qui a été fortement truqué en faveur de Raisi – avec un taux de participation extrêmement faible.

Raisi est un juge ultraconservateur qui dirige actuellement le système judiciaire du pays. Il fait depuis longtemps face à des allégations d’implication dans de graves violations des droits humains, notamment l’exécution massive de milliers de prisonniers, pour la plupart des dissidents politiques et des manifestants – des activités pour lesquelles Raisi a été sanctionné par l’administration Trump en 2019.

Les numéros finaux d’#IranElections sont en : *Raisi a reçu 17,9 millions de voix (61,9 %), suivi des bulletins nuls, Rezaei, Hemmati, Ghazisadeh *Le taux de participation à 48,8 %, le plus bas de l’histoire préélectorale. Comme avec parl. vote, l’État ne prend pas la peine de peaufiner les chiffres pour franchir le seuil “le plus bas”. https://t.co/PwlfRzXRAp – Henry Rome (@hrome2) 19 juin 2021

En tant que président, Raisi devra relever plusieurs défis de taille. Il devra négocier le retour de l’Amérique dans l’accord nucléaire de 2015 avec les États-Unis. Il devra faire face à la fois à la forte récession économique et à la pandémie de coronavirus qui sévit dans son pays. Et il devra peut-être superviser la succession du guide suprême Ali Khamenei, 82 ans, le premier véritable changement de pouvoir en Iran depuis plus de 30 ans.

Les experts disent que Khamenei a orchestré la victoire électorale de Raisi, principalement en empêchant de puissants challengers de rivaliser avec lui, pour s’assurer que la vision du guide suprême pour l’Iran lui survive de loin.

« Khamenei veut quelqu’un qui voit le monde comme il le voit », a déclaré Ilan Goldenberg, directeur du programme de sécurité au Moyen-Orient au Center for a New American Security think tank à Washington, DC. En tant qu’ancien élève de Khamenei qui a été nommé à chaque poste important qu’il occupait par son mentor, Raisi est une valeur sûre pour assurer l’héritage du guide suprême.

Mais il y a encore des questions ouvertes sur ce que l’ascension de Raisi à la présidence signifiera pour l’avenir. L’un est de savoir comment un extrémiste gouvernera en tant que président, surtout maintenant que ses semblables contrôleront toutes les principales branches du gouvernement iranien. Les experts prédisent que le pays deviendra plus répressif à l’intérieur et poursuivra sa politique étrangère combative. “Ils ne feront toujours pas confiance aux États-Unis”, a déclaré Holly Dagres, membre britannique de l’Atlantic Council, un groupe de réflexion de Washington.

L’autre question, sans doute plus importante, est de savoir si l’ascension de Raisi à la présidence fait de lui le leader incontesté pour remplacer Khamenei lorsque le leader vieillissant décède. Si tel est le cas, alors la façon dont Raisi, 60 ans, gouverne pourrait offrir des indices sur la façon dont il pourrait diriger l’Iran pour les décennies à venir. L’argent est sur Raisi suivant les traces de son mentor.

« Raisi doit tout ce qu’il a à Khamenei », a déclaré Ali Vaez, directeur du projet Iran de l’International Crisis Group.

Qui est Ebrahim Raisi ?

Quelques semaines avant l’élection présidentielle du 18 juin, il était clair que les dirigeants iraniens voulaient que Raisi gagne.

Le régime n’autorise que ceux jugés suffisamment fidèles au chef suprême à se présenter aux élections présidentielles, mais il aime aussi laisser un vernis de légitimité démocratique à l’élection. Cette fois, cependant, Khamenei et le Conseil des gardiens de 12 personnes chargé d’approuver les candidats ont ouvertement retiré ce vernis. Ils ont disqualifié toute personne susceptible de défier Raisi, garantissant efficacement sa victoire – peut-être considérée comme une décision nécessaire après que Raisi a étonnamment perdu en 2017 contre l’actuel président Hassan Rouhani.

Cette décision était si flagrante que même le Corps des gardiens de la révolution islamique, l’organisation militaire et de sécurité d’élite responsable de la protection et de la survie du régime, a qualifié l’élection d’antidémocratique.

Le président iranien élu Ebrahim Raisi à Tabriz, en Iran, le 16 juin.Meghdad Madadi/ATPImages/.

Un regard sur le passé de Raisi montre clairement pourquoi le régime se donnerait tant de mal pour en faire le nouveau président.

Il est né à Mashhad dans le nord-est de l’Iran, la même ville dont Khamenei est originaire, et peut retracer sa lignée jusqu’au prophète islamique Mohammed (qui lui permet de porter un turban noir). Né dans une famille d’ecclésiastiques, il a reçu une éducation religieuse et a obtenu le statut d’ecclésiastique de bas niveau, mais il n’a jamais atteint le statut d’ayatollah, le plus haut rang du clergé chiite douze en Iran.

Raisi a plutôt rejoint le système judiciaire iranien en 1981 et seulement quatre ans plus tard, il est devenu procureur général adjoint à Téhéran, la capitale. C’est dans ce rôle en 1988, vers la fin de la guerre Iran-Irak, qu’Amnesty International allègue que Raisi a été associé aux exécutions extrajudiciaires de prisonniers politiques. « Entre 4 500 et 5 000 hommes, femmes et enfants ont été tués à l’été 1988 dans des prisons à travers l’Iran », a écrit le groupe de défense des droits humains en 2013. (Les défenseurs de Raisi nient son implication.)

Raisi a continué à gravir les échelons du pouvoir iranien, largement aidé par la nomination de Khamenei en 1989 au poste de chef suprême. Entre autres postes, Raisi est devenu le procureur général de Téhéran en 1989, le premier juge en chef adjoint d’Iran en 2004 et le procureur général du pays en 2014.

Au cours des cinq dernières années, Raisi est devenu l’une des principales figures du régime du pays. En 2016, Khamenei l’a nommé à la tête de la puissante fondation Astan Quds Razavi, un prétendu groupe caritatif qui gère l’important sanctuaire Imam Reza et d’autres institutions. (L’administration Trump a sanctionné en janvier la fondation pour son immense richesse et ses liens étroits avec le chef suprême.)

Puis, en 2019, Khamenei a donné à Raisi les rênes de la justice iranienne, où il a utilisé son perchoir pour lutter ostensiblement contre la corruption, bien que certains disent qu’il ciblait principalement ses opposants politiques. La même année, Raisi a été élu vice-président de l’Assemblée des experts iraniens, qui – assez intéressant – choisira le prochain chef suprême après la mort de Khamenei.

Une telle ascension inexorable ne pourrait se terminer que par Raisi comme président de l’Iran, ce qui fera de lui sans doute le deuxième responsable le plus puissant d’Iran après Khamenei lui-même. Mais ce qu’il fera précisément de ce pouvoir n’est pas tout à fait clair.

Du président Raisi au guide suprême Raisi ?

Raisi n’a pas offert beaucoup de plate-forme pendant l’élection, en partie parce qu’il n’a pas vraiment eu besoin de rédiger un message gagnant, alors que l’élection a déjà été en sa faveur.

Mais les experts notent qu’il a longtemps été ultraconservateur sur les questions intérieures, telles que l’éradication de la dissidence politique et les droits des femmes, et sur la politique étrangère, il reste extrêmement critique à l’égard de l’Occident.

Cependant, la bonne nouvelle potentielle pour l’administration Biden est que Raisi a montré sa volonté de respecter les termes de l’accord nucléaire de 2015, qui limitait le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions.

« Soyons clairs. Nous respecterions certainement le [deal] dans le format qui a été approuvé avec neuf clauses par le chef suprême, car il s’agit d’un contrat et d’un engagement que les gouvernements doivent respecter », a déclaré Raisi lors d’un débat le 12 juin.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamanei, s’exprime lors de sa rencontre avec des étudiants à Téhéran, en Iran, le 18 octobre 2017.Bureau de presse du leader iranien/Agence Anadolu/.

Il a même attaqué l’un des autres candidats ainsi que l’actuel gouvernement Rouhani en disant que lui seul pouvait garder l’accord intact. « Messieurs, vous ne pouvez pas mettre en œuvre le JCPOA », a déclaré Raisi, en utilisant l’acronyme du nom officiel de l’accord, le Plan d’action global conjoint. « Le JCPOA doit être mis en œuvre par un gouvernement puissant. Le pouvoir étranger est une extension du pouvoir intérieur.

Il semble contradictoire que Raisi se fâche constamment contre l’Occident, mais souhaite également que l’accord nucléaire survive. Mais les experts disent que la position du religieux est logique : Khamenei avait permis la conclusion de l’accord initial, et la levée des sanctions aiderait grandement l’économie en difficulté.

En fin de compte, cependant, les analystes m’ont dit que le travail principal de Raisi sera d’aider Khamenei à réaliser sa vision d’une deuxième révolution islamique, dirigée par la jeunesse du pays. Bon nombre des principaux religieux du pays ont 70 ans ou plus, et cela fait plus de 40 ans depuis la révolution islamique de 1979. Khamenei veut que des changements soient apportés au gouvernement iranien pour fomenter un sentiment continu de révolution parmi la prochaine génération d’Iraniens.

Pour ce faire, a déclaré Vaez de l’International Crisis Group, Khamenei pourrait faire passer le gouvernement d’un système présidentiel à un système parlementaire, supprimant une source clé de friction entre les bureaux du président et du chef suprême, et facilitant l’adoption de réformes par le gouvernement sur le parti. lignes. Raisi ne se battra probablement pas beaucoup pendant de tels changements, et il aura peu de scrupules à annuler la dissidence du public ou du gouvernement.

« Par cette élection, [Khamenei] veut avoir un président flexible avec un parlement flexible afin qu’il n’ait aucune résistance aux changements internes », m’a dit Vaez.

En sélectionnant efficacement Raisi, Khamenei vise à assurer la pérennité de son héritage et de son influence. “Il pense après son départ, et c’est comme ça qu’il le fait”, a déclaré Dagres de l’Atlantic Council.

Alors, Raisi est-il d’accord avec le fait d’être la marionnette de Khamenei ? Pas tout à fait, m’ont dit les experts. Au contraire, il s’agit essentiellement d’un échange : Raisi fera les enchères de Khamenei maintenant, de sorte que lorsque le moment sera venu de sélectionner un nouveau chef suprême, Raisi sera le favori.

Ce que signifie vraiment l’élection de Raisi à la présidence, c’est donc l’arrivée d’une nouvelle figure majeure sur la scène mondiale. C’est le test de Raisi avant de prendre potentiellement les rênes de l’Iran, et peu pensent qu’il va jeter son coup. « Il se passe quelque chose de grand en Iran », m’a dit Dagres.