EC emmène Bob Marley dans le monde

Eric Clapton a toujours été son propre homme quand il s’agit de son talent très individuel. Mais il a toujours été heureux de mettre en lumière d’autres grands musiciens. Tout comme JJ Cale a énormément bénéficié du fait qu’EC a repris ses chansons et l’a fait parler dans les médias, la reprise d’Eric de Bob Marley “I Shot The Sheriff” des Wailers a été un facteur déterminant pour amener la star jamaïcaine de son public reggae au monde.

Les cartes américaines de la semaine du 14 septembre 1974 ont peut-être montré que Clapton 461 Boulevard de l’Océan album cédant le N°1 couchette à Stevie WonderPremière finale de ‘s’épanouir’. Mais sur le classement des singles Hot 100 correspondant, la reprise d’Eric de “I Shot The Sheriff” était le nouveau favori de l’Amérique.

Paul Anka, le hitmaker et auteur-compositeur de longue date qui a chanté de manière plutôt incongrue des chœurs sur un morceau de Stevie’s Fulfillingness, avait été au n ° 1 avec sa ballade “(You’re) having My Baby”. Cette chanson a été poussée vers le bas alors que Clapton se dirigeait vers le sommet. Andy Kim a grimpé 4-3 avec « Rock Me Gently », Donny et Marie Osmond 5-4 avec « I’m Leaving It All Up To You » et Barry White a également gagné une place au n ° 5 avec “Je ne peux pas obtenir assez de votre amour.” Une semaine plus tard, White est devenu n ° 1, tout comme Kim une semaine plus tard.

La reprise de “Sheriff” de Clapton reste le seul single américain n°1 de sa longue carrière. L’original de Marley n’avait été publié que quelques mois avant qu’Eric ne le couvre, apparaissant sur les Wailers 1973 album Brûlant. L’interprétation de Slowhand, mettant en vedette Yvonne Elliman aux chœurs, était un énorme single à la radio pop aux États-Unis et dans le monde. Il a également été assez diffusé sur les stations soul aux États-Unis, atteignant la 33e place du classement Billboard R&B.

La chanson a continué à résonner dans plus de 100 autres reprises, y compris celles de notables du reggae tels que Ken Boothe et Byron Lee and the Dragonaires, et le groupe de soul britannique Light Of The World. En 1997, le rappeur Warren G a livré son interprétation de la chanson sur son deuxième album Take A Look Over Your Shoulder, décrochant un grand succès national et international et une certification or.

