EC3 révèle pourquoi il a signé avec Ring of Honor, explique ce qui a mal tourné avec Vince McMahon, Control the Narrative et plus encore

EC3 a eu une longue et fructueuse carrière dans la lutte professionnelle, mais il veut plus que d’en avoir fait partie – il veut la changer.

Après être arrivé au développement de la WWE au début de sa carrière, il a fallu passer à la TNA/IMPACT Wrestling pour vraiment trouver qui était Ethan Carter III.

Chris Hall (ROH)

EC3 contrôle son récit maintenant

Après avoir augmenté sa valeur de façon exponentielle, EC3 se dirigerait vers la WWE et a eu un impact instantané dans NXT.

Beaucoup pensaient qu’il était destiné au succès sur la liste principale mais, pour une raison quelconque, cela ne s’est pas déroulé comme prévu.

L’homme de 38 ans serait libéré de l’entreprise en 2020 en raison de coupes budgétaires avec une foule d’autres noms et a depuis signé avec Ring of Honor, une entreprise célèbre pour avoir nourri des noms comme Samoa Joe, CM Punk, Adam Cole, Daniel Bryan, Seth Rollins et bien d’autres.

Avant les spectacles de Ring of Honor ce week-end à Philadelphie, talkSPORT a eu la chance de parler à EC3 et de découvrir pourquoi il a rejoint l’entreprise et ce qui n’a pas fonctionné à la WWE.

Chris Hall (ROH)

EC3 s’est rapidement imposé dans ROH On his Free the Narrative…

« C’est définitivement une entreprise unique. Beaucoup de gens se plaignent et jettent des coups de ne pas pouvoir s’exprimer ou d’étouffer la créativité, ou les équipes d’écriture ne le savent pas ou les équipes de réservation ne le savent pas ; Je ne suis pas du genre à m’asseoir sur mes lauriers et je ne suis pas du genre à me plaindre.

«Je suis du genre à apporter des changements et le seul changement que je pouvais faire était par moi-même, en créant Free the Narrative et en créant un moyen pour tout lutteur professionnel de se réinventer, de trouver son objectif via notre forum.

“Le premier avec Matt, une expérience de catch cinématographique dans un sens, c’était intéressant et j’ai pas mal appris. Au milieu de recréer ce plus gros, plus méchant, meilleur, je suis très excité pour ce qui va arriver.

« Assurons-nous d’abord que les étoiles s’alignent et permettons-lui de voir la lumière du jour. Parce que ce que j’ai créé récemment, je pense que c’est extrêmement mémorable et qui change la donne.

« Le premier dont je suis extrêmement fier, mais c’était très facile de passer sous le radar avec tant d’autres choses qui se passaient dans la lutte. Mais celui-ci, celui-ci ne sera pas nié.

Sur la création de sa propre application de fitness et la participation à des compétitions de musculation…

« J’ai pu créer une application de fitness pour débutants et intermédiaires. Narrative du projet que vous pouvez voir sur mon site Web www.freeec3.com et oui, nous sommes disponibles au Royaume-Uni.

« J’ai conçu des plans d’entraînement et des séances d’entraînement sur mesure pour les personnes qui commencent leur parcours de remise en forme.

“Mais pour moi, parfois, il suffit de se lancer dans de nouvelles choses et un spectacle de musculation n’a jamais été quelque chose que je voulais faire ou dans lequel je voulais mettre beaucoup d’énergie ou de foi, mais je suis arrivé à un point où les étoiles se sont alignées pour cela , entraînons-nous pour cela et voyons ce qui se passe. Je me suis présenté extrêmement conditionné, je dirai [laughs]. “

Pourquoi il a signé avec Ring of Honor…

« C’est quelque chose de différent. J’aurais pu me reposer sur des lauriers et prendre le « premier pour cent » à littéralement toutes les autres entreprises et faire exactement la même chose.

“Mais, dans ma réalité, le ‘top 1%’ a été détruit par ma décision de retourner à la WWE. Les décisions ont des conséquences et si je décide de me présenter comme si de rien n’était, la même personne impétueuse, riche et arrogante, il n’y a aucune réalité à cela.

«Je vivais ma réalité à travers ce personnage, il est donc très facile d’apporter des modifications et de faire quelque chose de différent avec Ring of Honor.

Chris Hall (ROH)

EC3 a dit qu’il voulait faire quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant avec ROH

«C’est un endroit où je n’étais jamais allé, il a un héritage, il a besoin d’une évolution et d’un changement de marque, un peu comme moi, alors j’ai pensé que c’était un ajustement parfait.

“De plus, Ring of Honor a également réalisé qu’un EC3 gratuit est un EC3 dangereux et un EC3 très précieux, il y a donc beaucoup de place pour travailler dans leurs paramètres.”

Sur sa relation avec Vince McMahon à la WWE…

« Il est indifférent. Je ne sais pas. Peut-être que je n’ai pas fait assez pour le traiter comme l’idole qu’il désire être.

« Peut-être ai-je fait le mauvais geste ou la mauvaise erreur ou je n’ai pas dit ma vérité lorsque cela était nécessaire ou peut-être que je ne me suis pas défendu ? Peut-être que je me suis retrouvé au milieu des affaires de quelqu’un d’autre et que j’en ai ressenti la punition. Il y avait beaucoup de choses, mais, tu sais, il est l’alpha et l’oméga.

“L’argent s’arrête avec lui dans cette entreprise et s’il ne l’a pas vu, ce n’est pas grave, car tant d’autres le font et je serai très bien en train de me créer, de contrôler mon propre récit et d’être qui je suis censé être. “

Sur l’amitié avec Braun Strowman et Drake Maverick, travailler avec eux à l’intérieur ou à l’extérieur de la WWE…

« Pour Adam [Strowman], ce fut un choc pour lui, mais c’était peut-être une nécessité de découvrir qui il est et de trouver son but. Peut-être même contrôler son récit.

« En ce qui concerne Drake, notre histoire est profonde. Ce n’est un secret pour personne qui sait. Nous avons travaillé très dur pour nous présenter comme une unité dans les paramètres de la WWE, créant nos propres vignettes et promotions en essayant de faire notre propre chemin, mais cela n’a pas atterri.

@therealec3 sur IG

Braun Strowman, Drake Maverick et EC3 sont tous des amis proches

« C’est OK, pas ma décision. Aurait-il été génial et fait des millions? Absolument. Mais pas mon appel.

“Très heureux qu’il soit dans NXT. C’est le chef méconnu des vestiaires. L’un des hommes les plus intelligents de cette industrie avec les actifs incorporels, l’entreprise elle-même et la psychologie, j’espère donc que tous les jeunes talents seront capables de l’écouter et qu’il continuera à réussir.

Sur les ambitions de l’EC3 avec la ROH et la lutte professionnelle…

« Je veux créer quelque chose qui va durer. Je peux diriger ces hommes comme si j’avais changé et évolué moi-même. C’était un processus d’apprentissage dans l’industrie, mais aussi dans la vie. J’ai donc beaucoup gagné pour cela, je le paie en avant.

«Je suis intéressé à apparaître dans différents joueurs, à défoncer les portes interdites, peu importe. Je briserai les plafonds de verre et les fenêtres, je brûlerai les bâtiments et s’il le faut, je bombarderai la salle de bingo.

« Tout ce qu’il faut pour créer quelque chose qui durera dans cette industrie, plus de gens peuvent se pousser à faire de leur mieux. »

