Écart de crédit des MPME: comment Bitcoin, Ethereum et d’autres investisseurs en cryptographie peuvent résoudre la crise de liquidité des petites entreprises

Crédit et financement pour les MPME: Le problème du manque de crédit pour l’immense base indienne de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) semble jusqu’à présent sans fin. Pour les non-initiés, le déficit de crédit pour les MPME en Inde est estimé à 380 milliards de dollars, selon la Banque mondiale. Ceci en dépit de l’ensemble du mécanisme de crédit du pays, y compris les banques, les sociétés financières non bancaires, les institutions de microfinance et les prêteurs fintech new-age répondant conjointement et activement aux besoins en fonds de roulement des petites entreprises. Sur le crédit bancaire brut de Rs 95,69 crore lakh en cours au 26 février 2020, la part des prêts aux MSE n’était que de 11,8%, contre 12,09% dans le crédit bancaire brut total de Rs 94,97 crore lakh déployé en janvier 2021, comme selon les données de la Banque de réserve de l’Inde.

Ce qui est évident ici, c’est qu’il existe de nombreuses petites entreprises performantes, qui n’ont peut-être pas de profil national, hors de l’écosystème des prêts. Le resserrement des capitaux est le plus grand défi pour les MPME indiennes, car nombre d’entre elles manquent ou n’ont pas d’actifs physiques à engager en garantie des prêts bancaires qui continuent d’être le canal privilégié du crédit. Pour soutenir ces entreprises à haut risque en Inde, pourrait-il y avoir une classe d’investisseurs avec un appétit presque naturel pour le risque élevé associé à une perspective mondiale pour soutenir ces actifs? Les experts pensent que les investisseurs en cryptographie peuvent être la réponse à cette question.

«Il y a un changement fondamental entre les actions privées et publiques qui est alimenté par la technologie blockchain et un environnement réglementaire en évolution. L’Inde devrait démocratiser l’investissement privé et travailler à fournir des propositions de valeur de financement participatif aux PME, tout en développant simultanément une solide communauté d’investisseurs de détail passionnés pour soutenir les entreprises de demain. Fondamentalement, le gouvernement indien doit créer un cadre permettant aux PME de demander un financement participatif via des actions initiales tokenisées offrant au public sur une plate-forme d’investissement de financement participatif », a déclaré Hitesh Malviya, fondateur de itsblockchain.com à Financial Express Online.

Du côté des investisseurs, le gouvernement devrait permettre aux investisseurs particuliers de participer à chaque offre financière lancée sur une plateforme cryptographique. «Il existe plusieurs façons de filtrer les participants des masses, l’une d’entre elles étant de créer une vente aux enchères basée sur une loterie. Par exemple, si une entreprise lève Rs 10 lacs grâce au financement participatif, alors une limite fixe d’investissement par personne et un nombre de participants peut être appliquée en utilisant une vente aux enchères basée sur une loterie », a ajouté Malviya.

Le fossé actuel en matière d’inclusion financière tient également l’ensemble de l’économie et pas seulement les MPME. L’investissement crypto étranger pourrait alléger le défi. Pour mettre cela en perspective, nous pouvons regarder la Chine qui ne considère pas la crypto-monnaie comme une monnaie légale et que ses banques ne les reconnaissent pas, mais tous les principaux géants de la crypto du NASDAQ tirent leurs investissements d’investisseurs chinois. «La raison en est que les entreprises et les investisseurs souhaitent couper une part dans l’industrie de la cryptographie qui est devenue une économie d’un milliard de dollars en peu de temps. Les géants de la crypto sont devenus plus grands que les géants de la technologie que nous avons en Inde aujourd’hui. Désormais, si l’Inde donne un signal vert, tous ces investissements peuvent facilement être accueillis dans notre économie. Et une forte injection d’investissements étrangers peut être utilisée pour satisfaire les besoins financiers des MPME », a déclaré Kumar Gaurav, fondateur et PDG de la banque néo-crypto-friendly Cashaa à Financial Express Online.

Il est important de noter que le groupe de réflexion de l’industrie indienne des produits logiciels iSPIRT avait abordé ce sujet – l’obtention du capital numérique tolérant au risque – dans un article de blog en avril de cette année: La crypto-économie vieille de 10 ans vaut désormais des billions de dollars. Il y a plus de cent millions de détenteurs de crypto dans le monde, et il existe au moins cinquante protocoles de cryptographie évalués à plus d’un milliard de dollars … L’Inde pourrait offrir un moyen viable de déployer cette nouvelle richesse cryptographique de manière contrôlée tout en résolvant l’inclusion financière des PME.

Pour que cela se produise, selon iSPIRT, «les entrées de crypto-monnaies d’investisseurs KYC-ed via des bourses indiennes et mondiales approuvées peuvent potentiellement être autorisées en Inde dans le but d’améliorer l’accès des PME à des capitaux mondiaux à faible coût. Les entreprises inscrites à la TPS pourraient, par exemple, recevoir des capitaux contre leurs factures électroniques émises et d’autres garanties d’informations dans des comptes spéciaux ouverts via un canal contrôlé tel que GIFT city, qui est l’un des ponts préférés de l’Inde vers les marchés internationaux. “

Bharat Innovation Fund Partner et Chief Innovation Officer et CIIE (IIM Ahmedabad) Sanjay Jain, qui a co-écrit ce blog avec l’investisseur en démarrage Krishna V Iyer, le chef de Coinbase India Pankaj Gupta, le co-fondateur d’iSPIRT Sharad Sharma, l’expert fintech Sanjay Phadke et Siddharth Shetty, a déclaré à Financial Express Online que l’Open Credit Enablement Network (OCEN) pourrait être un mécanisme basé sur lequel l’investissement cryptographique peut être acheminé vers les MPME. OCEN, annoncé par Nandan Nilekani en juillet de l’année dernière, fonctionne comme une API ouverte pour les prêts afin de permettre aux fournisseurs de services de prêt de se connecter avec des banques et des prêteurs non bancaires pour numériser l’origination, la souscription et le service d’un prêt.

«Vous pouvez avoir des prêteurs et des emprunteurs connectés au réseau OCEN pour un crédit faible. Maintenant, la question qui se pose est de savoir où convertir la crypto, comment vous la convertiriez, etc. Donc, nous avons dit qu’il pouvait peut-être être cantonné dans une sorte de structure parce que vous ne voulez pas que les MPME retournent du capital en crypto et que vous avez donc besoin d’avoir un pont entre les deux pour faire cela », a déclaré Jain.

Il existe de nombreuses façons possibles de construire ce pont. Selon Jain, on pourrait être une NBFC ou une banque qui peut prendre des investissements cryptographiques comme une sorte d’emprunt externe et les relier à l’Inde via une sorte de route de la BCE ou il pourrait y avoir une structure AIF. «Il existe suffisamment de moyens pour placer une entité entre les deux pour permettre les flux de fonds et pour la gestion du KYC et d’autres aspects réglementaires. Étant donné que la cryptographie n’est toujours pas une option en Inde, nous essayons de trouver la meilleure façon de le faire et de proposer cette pensée au gouvernement de manière plus concrète.

Il est important de noter que les banques devraient également adopter la technologie de la blockchain pour faciliter les investissements cryptographiques. «Le seul défi possible que je vois dans la structure bancaire en vigueur. Cet obstacle joue également un rôle dans l’état de l’inclusion financière dans le pays. Pour permettre une pénétration plus rapide dans les secteurs, pour être en mesure d’assurer le bon détournement de fonds et une bonne exécution, nous avons besoin d’un système plus fin. Si le secteur bancaire adopte la technologie de la blockchain, cela peut être résolu facilement », a déclaré un important investisseur en cryptographie à Financial Express Online.

Néanmoins, la collecte de fonds a toujours été l’un des principaux cas d’utilisation de la cryptographie. En règle générale, il faut moins de temps pour participer à une offre de jetons qu’à une offre publique initiale de toute action. «Toute personne possédant des documents KYC valides peut participer à une start-up prometteuse avec des capital-risqueurs, c’est la beauté de la collecte de fonds via une offre cryptographique. C’est ce qui se passe dans l’industrie depuis quelques années », a ajouté Malviya.

