Écart de financement de 158 milliards de dollars pour les 15 millions de femmes MPME en Inde, 66% n’ont pas de compte bancaire : Qamar Saleem d’IFC

Les NPA sont inférieurs de 40 % pour les femmes MPME, selon les données du secteur public et d’IFC.

Crédit et financement pour les MPME : Le déficit de financement pour 15 millions de MPME appartenant à des femmes, qui représentent environ 20 pour cent des 63 millions de MPME de base en Inde, s’élève à 158 milliards de dollars, 90 pour cent de ces femmes entrepreneurs s’appuyant sur des sources de financement informelles, selon l’International Qamar Saleem de la Société financière (IFC). Cependant, l’énorme opportunité de financement n’a pas encore été exploitée par les institutions financières. Globalement, selon les estimations de la Banque mondiale, le déficit de crédit pour les MPME indiennes est de 380 milliards de dollars.

« Il existe une analyse de rentabilisation financière pour cibler les femmes entrepreneures en tant que segment. Nous disons cela parce que d’abord, il existe une opportunité de financement de 158 milliards de dollars que les institutions financières peuvent exploiter. Deuxièmement, il existe une masse critique dans la mesure où les MPME appartenant à des femmes représentent presque plus de 20 % de la population. Troisièmement, nous voyons des possibilités de solution de segment lorsque nous constatons une concentration (de femmes MPME) dans quelques zones géographiques », a déclaré Saleem, directeur régional Asie et Pacifique, Groupe des institutions financières, IFC citant des données d’un rapport d’IFC. Il s’exprimait lors d’un panel avec des conférenciers du Groupe de la Banque mondiale, MasterCard, etc., lors du Sommet mondial Sankalp 2021 virtuel.

Il est important de noter que 66% des MPME appartenant à des femmes n’ont même pas de compte bancaire, même si les actifs non productifs (NPA) sont de 40% inférieurs pour les MPME féminines, selon le secteur public et les propres données d’IFC.

« Elles (les femmes MPME) présentent en fait un meilleur profil de risque. Il existe donc une analyse de rentabilisation claire pour que les institutions financières considèrent cela comme une opportunité de marché. Ils sont concentrés dans l’espace informel, mais nous cherchons également au-delà de l’informel – dans les micro-entreprises », a ajouté Saleem.

Le déficit de financement est le plus important pour le segment des « très petites entreprises » détenues par des femmes (WVSE) en Inde, que selon la SFI, les banques et les institutions de microfinance n’ont pas été en mesure de combler. « C’est là que nous voyons le nouveau chaînon manquant parce que c’est l’espace où les banques sont incapables de réduire la gamme et les institutions de microfinance sont incapables de monter en gamme. C’est vraiment l’espace où de nombreuses opportunités existent. La façon dont nous l’avons examiné (segment) est la taille des prêts entre 1 000 $ et 15 000 $ (sont requis) », a déclaré Saleem. En fait, pour les 2,7 millions de WVSE estimées en Inde, la demande de crédit globale estimée est de 11,4 milliards de dollars.

Les WVSE en Inde ont moins de 20 employés tandis que le chiffre d’affaires varie de Rs 10 lakh à 50 lakh, selon le rapport de l’IFC cité par Saleem. En outre, plus de 70 pour cent des WVSE sont engagées dans sept activités, à savoir la fabrication de textiles et de vêtements, la fabrication d’artisanat, la vente au détail d’aliments et d’épicerie, la vente au détail de bijoux et d’accessoires, les salons de beauté et services personnels, et les restaurants.

« L’environnement politique global et l’écosystème ont en quelque sorte été réticents à reconnaître (les femmes entrepreneurs) en raison peut-être de leur caractère informel pour les traiter en tant que clientes potentielles. Il y a eu beaucoup de problèmes liés à leur formalisation (et) il y a eu très peu d’acteurs qui ont pris le risque de servir ce segment de clients », Samik Sundar Das, spécialiste principal du développement rural, Groupe de la Banque mondiale.



De plus, la pandémie a également eu un impact négatif sur les femmes entrepreneurs. Étant donné que la plupart des femmes entrepreneures dépendent de leur famille pour le soutien financier, elles ont eu du mal à maintenir et à développer leurs entreprises dans un contexte de réduction des revenus des ménages en raison de la pandémie, note le rapport. D’autre part, le temps accordé par les femmes entrepreneures à leurs entreprises a également été réduit à la suite de Covid alors que la charge de travail domestique pour elles augmentait.

« Un lien inextricable doit être créé entre les compétences d’une femme entrepreneure, qu’il s’agisse de compétences en développement d’entreprise ou de dépassement des préjugés auxquels elles pourraient être confrontées dans leur communauté, et son accès aux services financiers. Cet accès doit faire partie intégrante de la solution », a déclaré Alison L. Eskesen, vice-présidente, Center for Inclusive Growth, MasterCard.

