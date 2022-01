Écart entre le SDL à 10 ans, le G-Sec s’élargit à mesure que le coût d’emprunt de l’État augmente

Lors de la dernière vente aux enchères, neuf États ont levé 18 887 crores de Rs, soit environ 453 crores de Rs de moins que le montant notifié, car le Pendjab n’a accepté qu’une partie de la garantie de 15 ans.

L’écart entre les prêts d’État au développement (SDL) à 10 ans et les titres publics de référence s’est élargi cette semaine de près de 5 à 7 points de base. Le coût d’emprunt des États a atteint son plus haut niveau jusqu’à présent au cours de cet exercice, à la suite d’une offre importante de papier au cours du trimestre en cours.

Actuellement, l’écart entre le SDL à 10 ans et l’obligation de référence est de 61 à 62 points de base, contre 53 à 55 points de base la semaine dernière.

« Le montant des emprunts de SDL pour le trimestre de janvier à mars est nettement plus élevé que celui du trimestre précédent, ce qui a peut-être entraîné un élargissement de l’écart entre le SDL et le G-Sec au cours des deux dernières semaines », George Heber Joseph, PDG , ITI Mutual Fund, a déclaré.

Le 31 décembre, la Reserve Bank of India a annoncé un emprunt de marché plus élevé de Rs 3,09 lakh crore pour les États pour le trimestre de mars. Cela semble avoir refroidi le sentiment des investisseurs qui recherchent des rendements plus élevés sur leurs investissements.

Les concessionnaires des banques et des sociétés de courtage ont déclaré que les emprunts des États au cours du dernier trimestre étaient généralement plus élevés que ceux du Centre. Cela fait grimper les rendements des prêts d’État et, par conséquent, l’écart s’élargit. « Le calendrier d’emprunt pour le trimestre de mars est plus élevé à Rs 3,09 lakh crore, contre les attentes du marché de Rs 2,50 lakh crore », a expliqué Puneet Pal, responsable des titres à revenu fixe, PGIM Mutual Fund.

Le rendement du SDL à 10 ans a fortement augmenté – de près de 10 points de base – cette semaine. Le rendement des obligations de référence a également augmenté de plus de 4 points de base en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor américain. Lors de l’enchère des prêts d’État du 4 janvier, le coût moyen pondéré des emprunts entre les États et les modes d’occupation était de 7,16 %. Ainsi, les rendements ont augmenté de 60 points de base depuis le début de l’exercice en cours.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que les rendements des prêts d’État augmentent davantage compte tenu des montants d’emprunt plus élevés et de la hausse des rendements des gilts. Divers facteurs tels que la normalisation des liquidités par la banque centrale, les pressions inflationnistes et les signaux mondiaux entraînent également une hausse des rendements. « Nous nous attendons à ce que l’écart SDL à 10 ans s’élargisse jusqu’à 75 pb par rapport à l’obligation de référence au cours des deux prochains mois », a déclaré Kaustubh Gupta, co-responsable des titres à revenu fixe, Aditya Birla Sun Life AMC.

