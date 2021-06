Écart entre les sexes dans la vaccination : l’Inde et les États-Unis – Une histoire de 2 pays

Au 3 mai 2021, environ 38,5 % de la population masculine avait été vaccinée, contre 43,3 % de la population féminine (données du Centre de contrôle et de prévention des maladies).

Par Rajesh Mehta et Deshna Jain

2021 s’est accompagné d’une lueur d’espoir avec le début des campagnes de vaccination dans la plupart des pays du monde. Un élément essentiel pour comprendre l’efficacité et l’équité de ces pulsions est d’examiner dans quelle mesure elles répondent adéquatement aux besoins distincts de la société et élèvent la population défavorisée. Une comparaison frappante entre un pays en développement (Inde) et un pays développé (États-Unis) nous permettrait d’avoir une vue d’ensemble et de comprendre à combien de variations nous pouvons nous attendre.

L’histoire de l’Inde :

La campagne de vaccination indienne est à juste titre déclarée impartiale, le cycle ne sépare pas ses résidents. Pourtant, à ce stade, le sujet de préoccupation est : ” la campagne de vaccination est-elle sensible au genre et l’examen des informations disponibles sur la campagne de vaccination indique une perspicacité frappante. L’écart entre les sexes en matière de vaccination se creuse dans presque tous les États. Au 1er juin 2021, il y avait un écart de 15 % entre les sexes (CoWin), avec une plus grande proportion d’hommes recevant leur premier vaccin. L’écart entre les sexes a été le plus élevé dans les États du Jammu-et-Cachemire, de Delhi et de l’Uttar Pradesh. Presque tous les États indiens présentent un écart alarmant entre les sexes.

On pourrait conclure que l’écart entre les sexes dans la vaccination est dû au sex-ratio asymétrique, mais cette affirmation s’est avérée n’être qu’un biais statistique. Revenant sur notre question précédente, quelles sont les raisons de cet écart entre les sexes ? Le problème réside dans nos structures sociales. Les hommes ont un statut favorable dans plusieurs régions rurales du pays et y contrôlent la plupart des ressources. La notion de foyer pour les femmes et de monde pour les hommes entrave l’arrangement. Selon les données de la Banque mondiale, les femmes en Inde sont à la traîne pour ce qui est de recevoir la quantité requise de nutrition, au sein d’une famille, ce sont généralement les hommes qui reçoivent une plus grande part de nourriture et de meilleurs établissements de soins de santé, tandis que les besoins médicaux des femmes sont généralement négligés. Avec une telle mentalité, pas étonnant que les femmes perdent la course à la vaccination. La fracture numérique est un autre obstacle, surtout pour les femmes rurales, la plupart d’entre elles n’ont pas accès à un smartphone, et les centres de vaccination sont loin de chez elles, elles cherchent donc toujours quelqu’un pour les accompagner.

En allant vers les zones urbaines, certaines notions d’amour et de responsabilité entrent en jeu. Dans les ménages urbains, les femmes croiraient qu’il est plus important que les autres membres de la famille se fassent vacciner avant elles. On pense que si la femme de la maison se fait vacciner en premier, puis pour les prochains jours, le fonctionnement de toutes les activités quotidiennes serait entravé car la femme pourrait avoir besoin de repos. Une raison bien plus sérieuse serait les fausses nouvelles et les rumeurs. Lorsque la campagne de vaccination a été ouverte à toute personne âgée de plus de 18 ans, des rumeurs absurdes ont circulé comme une traînée de poudre. Il y avait des mythes selon lesquels les femmes ne devraient pas se faire vacciner pendant leur cycle menstruel et que les vaccins causaient l’infertilité chez les femmes. Les rumeurs se sont répandues à un point tel que le gouvernement a dû apporter des éclaircissements sur la sécurité des vaccins. Il est intéressant de savoir quel est le scénario dans d’autres pays.

L’histoire des USA :

Dans les pays développés comme les États-Unis, le scénario est inverse et plus de femmes que d’hommes se font vacciner. L’écart entre les sexes persiste, mais en faveur des femmes. Au 3 mai 2021, environ 38,5 % de la population masculine avait été vaccinée, contre 43,3 % de la population féminine (données du Centre de contrôle et de prévention des maladies). Les raisons pourraient se diversifier ici, certaines des plus plausibles sont que les femmes aux États-Unis devraient vivre environ cinq ans de plus que les hommes et représentent environ 55% de la population de 65 ans et plus du pays. Ce groupe était éligible pour leur tir plus tôt que les autres groupes. Les femmes représentent également une plus grande proportion des travailleurs essentiels, qui ont également été prioritaires pour la vaccination (US Census Bureau). D’un point de vue économique, de nombreux hommes peuvent ne pas se permettre de prendre un congé pour se faire vacciner et se méfier d’une baisse de salaire ou de perdre leur emploi s’ils tombent malades. Los Angeles est la plus grande ville de Californie, et les deux endroits montrent des tendances similaires, les femmes étant plus nombreuses que les hommes dans l’administration des doses de vaccination.

Fig 2. Administration des vaccins en Californie (Source : Gouvernement de Californie) Fig 3. Administration des vaccins à Los Angeles (Source : covid19.lacountry.gov)

Une leçon à apprendre : les deux pays ont le même problème, bien que des scénarios différents. Le modèle des pays nordiques peut servir ici de modèle idéal. Selon le Forum économique mondial et le Global Gender Gap Index, les pays nordiques sont en tête de liste. Éliminer les inégalités entre les sexes n’est pas une tâche facile, ces nations ont travaillé dur depuis le début pour élever les femmes au statut d’hommes, cela se reflète même dans leurs campagnes de vaccination. Ces pays ont non seulement vacciné plus de la moitié de leurs citoyens, mais ont également maintenu les aspects sexospécifiques de celui-ci. Ces pays sont également en tête de l’indice de bonheur, c’est la magie qui se produit lorsque vous garantissez l’égalité des sexes sous toutes ses formes. Des nations comme l’Inde et même les États-Unis ont beaucoup à retenir du modèle nordique.

(Les auteurs – Rajesh Mehta est un consultant et chroniqueur de premier plan travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques et Deshna Jain est stagiaire au NITI Aayog et chercheuse avec un vif intérêt pour les politiques publiques et l’économie. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

